“Tutti gli uomini che non sono”: Paolo Calabresi ai Rinnovati di Siena

Dopo il successo dello scorso fine settimana con “Anna dei miracoli”, che ha emozionato e coinvolto il pubblico del Teatro dei Rinnovati con una storia intensa e di grande valore umano, e il grande apprezzamento per “L’illusione coniugale”, la brillante commedia con Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch andata in scena ieri, martedì 10 novembre, al Teatro dei Rozzi, prosegue la stagione 2026/2027 dei Teatri di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Il prossimo appuntamento del cartellone Sipario Rosso è con “Tutti gli uomini che non sono” (https://teatridisiena.it/tutti-gli-uomini-che-non-sono/), spettacolo scritto e interpretato da Paolo Calabresi, affiancato sul palco da Carolina Di Domenico, in programma venerdì 13 e sabato 14 novembre alle ore 21 e domenica 15 novembre alle ore 17 al Teatro dei Rinnovati. Sabato 14 novembre alle ore 18.30 il cast incontrerà il pubblico nel foyer del teatro; ospite la psicoterapeuta Eleonora Forconi.

Una storia incredibile, eppure realmente accaduta, che intreccia comicità, trasformismo e riflessione sull’identità personale. Al centro dello spettacolo le sorprendenti vicende di Paolo Calabresi, attore capace di assumere le sembianze di personaggi famosi fino a ingannare anche chi avrebbe dovuto riconoscerli. Tra gli episodi più clamorosi, quello in cui si presentò nei panni dell’attore hollywoodiano Nicolas Cage, riuscendo a farsi accogliere allo stadio con tutti gli onori dal presidente del Milan.

Dietro queste imprese apparentemente goliardiche si nasconde però una storia molto più profonda. Le trasformazioni di Calabresi nascono infatti come reazione a una serie di eventi traumatici vissuti nell’arco di poche settimane, ai quali l’attore ha cercato di rispondere utilizzando in maniera del tutto insolita gli strumenti del proprio mestiere. Un gioco di identità rubate che, progressivamente, finisce per coinvolgere anche la sua vita privata, la famiglia e soprattutto il rapporto con la moglie. “Tutti gli uomini che non sono” è una commedia-verità, capace di alternare momenti di comicità esilarante a riflessioni più intime e profonde.

Attraverso il racconto autobiografico, Calabresi accompagna gli spettatori in un viaggio tra realtà e finzione, interrogandosi su quanto dell’identità di ciascuno sia autentico e quanto, invece, sia il risultato dei ruoli che ogni giorno scegliamo di interpretare. Una narrazione originale che utilizza l’ironia per affrontare temi universali come la fragilità, le relazioni familiari e la ricerca di sé stessi.

Lo spettacolo, prodotto da Nuovo Teatro, presenta le scene di Roberto Crea, i costumi di Alessandro Lai, le luci di Marco D’Amelio e il progetto video di Carmine Acconcia.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado.