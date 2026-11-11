Censimento Istat, in corso la distribuzione degli avvisi

I rilevatori del Comune di Siena stanno distribuendo appositi avvisi alle famiglie coinvolte nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026 che potrebbero non aver ricevuto la lettera informativa inviata da Istat. L’iniziativa si rende necessaria a seguito di alcune problematiche riscontrate nella consegna delle comunicazioni e ha l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini interessati la possibilità di partecipare alla rilevazione.



Gli avvisi, predisposti dall’ufficio comunale di Statistica, sono destinati alle famiglie selezionate nel campione censuario e conterranno le indicazioni necessarie per procedere alla compilazione del questionario, oltre al nominativo e al recapito telefonico del rilevatore comunale assegnato, al quale sarà possibile rivolgersi per ricevere assistenza a partire da domani, giovedì 12 novembre.



Il Comune di Siena invita inoltre i cittadini che non hanno ricevuto la lettera Istat a verificare la propria eventuale inclusione nel campione, contattando il numero gratuito Istat 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 21, consultando la propria casella di posta elettronica certificata e controllando eventuali comunicazioni sull’app Io.



Il Censimento, avviato lo scorso 5 ottobre, coinvolge a Siena circa 1.700 famiglie. La compilazione autonoma del questionario online sarà possibile fino a domenica 6 dicembre. Dal 7 al 23 dicembre la partecipazione avverrà esclusivamente con il supporto degli operatori, attraverso interviste telefoniche, a domicilio o presso l’ufficio comunale di Statistica.



Si ricorda che i rilevatori comunali sono muniti di cartellino di riconoscimento e sono tenuti a esibire, su richiesta, un documento di identità. Non richiedono in nessun caso denaro, firme o password. La partecipazione al Censimento è obbligatoria per le famiglie selezionate e i dati raccolti sono tutelati dalla normativa sulla protezione dei dati personali.



Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’ufficio comunale di Statistica, presso palazzo Berlinghieri, in Piazza del Campo 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17, contattando i numeri 0577/292497, 0577/292137 e 0577/292135. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.istat.it.