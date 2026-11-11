Terra Eroica, a Siena l’incontro sul cicloturismo

“Terra Eroica, il cicloturismo come motore di sviluppo permanente per i territori e le imprese senesi”, storie e numeri per scoprire opportunità e prospettive che si sono aperte e che possono ancora crescere.

C’è il ciclo turismo come motore di sviluppo permanente per i territori e le imprese senesi al centro dell’iniziativa organizzata da Confcommercio Siena e Eroica che si terrà giovedì prossimo 19 novembre alle 18, presso Enoteca Italiana a Siena.

Sarà l’occasione per presentare il progetto Terra Eroica, dare voce ai territori, alle istituzioni e alle aziende. E illustrare numeri del mercato e dati vendite con i tour operator affiliati a Terra Eroica

“Il cicloturismo permanente si conferma una risorsa ad alto valore aggiunto, in grado di connettere i centri principali ai borghi più interni, redistribuire i flussi turistici in chiave sostenibile e generare un indotto diffuso a beneficio di imprese, cittadini e amministrazioni – fa notare Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena – La serata Terra Eroica vuole celebrare non solo una grande passione sportiva e culturale, ma l’alleanza vincente tra sindaci, territori e categorie economiche per una Toscana sempre più aperta, attiva e accogliente”.

“La forza straordinaria di Terra Eroica risiede infatti nella capacità di fare rete, unendo la visione delle istituzioni, dei Comuni senesi alla concretezza del tessuto imprenditoriale locale – aggiunge Pracchia – Le gare sono la motivazione, ma la vera sfida è il trasformare l’evento in una leva di sviluppo continuo. In questo scenario, Confcommercio gioca un ruolo centrale affiancando le aziende, dagli alberghi ai ristoranti, dai negozi di vicinato ai servizi di noleggio e assistenza, con percorsi di orientamento, standard qualitativi e formazione specifica per l’accoglienza bike friendly”.

“E’ un lavoro corale che valorizza l’identità di ciascuno, coinvolgendo attivamente le comunità locali e garantendo ai turisti un’infrastruttura accogliente e servizi di qualità in ogni periodo dell’anno – osserva Luisella Bartali, Responsabile Turismo Confcommercio Siena – C’è una sinergia strategica tra Comuni, amministratori locali e sistema economico per promuovere un’accoglienza sostenibile 365 giorni all’anno. Questo è fondamentale per un progetto che rappresenta un pilastro strategico per il futuro del turismo e dell’economia di tutto il territorio provinciale. Terra Eroica è un modello di gestione integrata e di promozione del cicloturismo a livello globale che consente al territorio senese di posizionarsi come destinazione di riferimento per gli amanti delle due ruote tutto l’anno”.

Per partecipare all’evento occorre registrarsi scrivendo a Luisella Bartali, [email protected], o chiamando allo 0577 248864. La serata vede la collaborazione tra Eroica, Terra Eroica, Confcommercio Siena e Comune di Siena.