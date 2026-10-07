Pienza, sanzionate 5 guide turistiche abusive e 2 tour operator

La tutela della qualità dell’offerta turistica, del patrimonio storico e culturale e, soprattutto, il rispetto delle regole sono pilastri imprescindibili per l’Amministrazione Comunale di Pienza. In quest’ottica, nell’ambito dei controlli mirati svolti sul territorio comunale, il Comando di Polizia Municipale ha avviato un’importante operazione di contrasto all’abusivismo, accertando e contestando le prime gravi violazioni della legge 13 dicembre 2023, n. 190, che disciplina la professione di guida turistica.

Già nelle prime fasi di questa attività, l’azione puntuale degli agenti ha portato alla sanzione di cinque soggetti sorpresi a svolgere le attività proprie della professione di guida turistica senza la prescritta iscrizione nell’elenco nazionale, violando così l’articolo 12, comma 1 della normativa. Per tale violazione la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 3.000 e i 12.000 euro per ciascun trasgressore.

L’accertamento non si ferma ai singoli abusivi: sono stati infatti sanzionati anche due operatori economici, riconducibili ad agenzie di viaggio e tour operator, per essersi avvalsi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale, in palese violazione dell’articolo 12, comma 3. In questo caso, la normativa punisce la condotta illecita con una sanzione che va da 5.000 a 15.000 euro per ciascuna agenzia. Per tutte le irregolarità riscontrate sono state applicate le severe sanzioni amministrative previste dall’articolo 12, comma 5, della medesima legge.

“Come Sindaco voglio ringraziare il Comando di Polizia Municipale per la professionalità e l’impegno profuso in questo inizio delle attività. Questo piano di verifiche non è un atto isolato, ma l’avvio di una strategia ben precisa. Chi opera fuori dalla legalità danneggia due volte la nostra comunità: da un lato inganna i visitatori che scelgono Pienza per la sua bellezza e la sua storia, offrendo spesso un servizio non all’altezza; dall’altro compie un atto di concorrenza sleale verso le tantissime guide professioniste che studiano, si aggiornano e lavorano nel pieno rispetto della legge.” è il commento del Sindaco Manolo Garosi.

“La valorizzazione della nostra città passa inevitabilmente dalla legalità e dalla trasparenza. I controlli proseguiranno con fermezza affinché Pienza rimanga un modello di accoglienza eccellente, sicuro e rispettoso del lavoro di chi, ogni giorno, contribuisce a raccontare le nostre bellezze con competenza e professionalità regolarmente abilitata.” conclude il Sindaco Garosi.