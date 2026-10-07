Siena, via Violante di Baviera e via delle Province: al via la sostituzione di 11 pini

Via agli interventi propedeutici ai lavori stradali nell’area di via Violante di Baviera e via delle Province. Il Comune di Siena si appresta ad attivare la prima fase degli interventi, recentemente appaltati, per il rifacimento dei marciapiedi e delle sede stradale. Per garantire la migliore riuscita degli interventi e completare l’opera di messa in sicurezza delle alberature, iniziata con l’area adiacente al parco Ochino, è necessario procedere con la sostituzione di undici esemplari di “pinus pinea” che insistono nella area di intersezione fra via Violante di Baviera e via delle Province e nell’area di intersezione fra via Bologna e via delle Province.

“Proseguiamo con la sistemazione e la riqualificazione dell’area – spiega l’assessore al verde e decoro urbano del Comune di Siena, Barbara Magi – con questa parte di lavori che è propedeutica per la successiva sistemazione dell’area stradale e dei marciapiedi. Gli alberi di pino saranno sostituiti per mettere in sicurezza la sede stradale e non creare disagi ai cittadini, come già fatto all’interno del parco Ochino e in altre zone della città. Una riqualificazione delle aree verdi che consegna una città più ordinata e rispettosa dell’ambiente, senza le criticità che gli esemplari di ‘pinus pinea’ creano”.

Le piante in oggetto, già a suo tempo oggetto di analisi di un tecnico esterno, sono state ulteriormente ispezionate e rivalutate dal tecnico agronomo interno all’amministrazione comunale e hanno evidenziato criticità diverse, ma comunque degne di nota. Per garantire adeguata sicurezza e nell’ambito di un progetto di riqualificazione del verde in tutta l’area, è dunque necessaria la sostituzione: le essenze che saranno messe a dimora sono analoghe a quelle utilizzate a margine della strada nell’area adiacente al parco Ochino. Il cantiere sarà predisposto nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, in modo da evitare appesantimenti sul traffico veicolare e tenendo anche presente le esigenze del trasporto scolastico.