Prosegue la mobilitazione del territorio a tutela del punto nascita dell’ospedale di Campostaggia. Questa mattina, 21 novembre, si è svolto il presidio promosso dai dieci Comuni (Poggibonsi, Barberino Tavarnelle, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Certaldo, Colle di Val d’Elsa, Gambassi Terme, Monteriggioni, Radicondoli, San Gimignano) scesi in campo insieme e presenti con sindaci e assessori.

Una grande partecipazione, che ha visto la presenza di cittadini e cittadine, associazioni, rappresentanti delle forze politiche e sociali, sindacati, parlamentari, consiglieri regionali e amministratori del territorio appartenenti a tutti gli schieramenti. Una comunità unita nel ribadire la propria contrarietà alla chiusura del servizio e la necessità di proseguire il confronto con tutte le istituzioni coinvolte, per difendere il diritto di nascere in Valdelsa. Presente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha rimarcato l’eccellenza della struttura e la richiesta di un incontro con il Ministro, per un necessario confronto e approfondimento.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al presidio – dichiarano i Comuni promotori – La risposta della comunità è stata unitaria e forte. Anche l’impegno trasversale degli amministratori, al di là delle appartenenze politiche, dimostra quanto questa battaglia sia sentita e contribuisce a rendere ancora più forte la mobilitazione”.

“La nostra posizione è chiara: il punto nascita di Campostaggia è un’eccellenza e merita la valutazione di tutte le soluzioni possibili e dei percorsi già avviati, compresa la riorganizzazione interaziendale con Le Scotte di Siena. Chiediamo che venga concesso il tempo necessario per raccogliere i risultati delle azioni intraprese e delle iniziative promosse, un’opportunità che è stata riconosciuta ad altre realtà”.

I parlamentari presenti hanno annunciato l’intenzione di promuovere iniziative in sede parlamentare. I consiglieri regionali del territorio sosterranno il percorso istituzionale.

“L’interlocuzione con le istituzioni prosegue – dicono i sindaci – Non intendiamo fermarci. Siamo pronti ad accompagnare, anche insieme ai cittadini, il presidente della Regione al Ministero per rappresentare le ragioni del territorio. Inviteremo formalmente il Comitato Percorso Nascita a visitare Campostaggia, per conoscere direttamente la qualità della struttura e di chi vi opera”.

“La comunità – proseguono – ha dimostrato quanto tenga a questa eccellenza. Come hanno detto gli studenti dell’Istituto Roncalli, anch’essi mobilitati, ‘chiudere significa impoverire il futuro della Valdelsa’. Un messaggio che rappresenta un’ulteriore ragione per continuare a impegnarci, tutti insieme, affinché il punto nascita di Campostaggia possa essere mantenuto. Grazie a tutti e tutte e grazie agli operatori del punto nascita che hanno garantito e continuano a garantire la grande qualità che questo presidio esprime”.