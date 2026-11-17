“Lo abbiamo detto a fine luglio, lo confermiamo oggi: lo scenario di una chiusura è per noi inaccettabile. Il punto nascita di Campostaggia non può essere liquidato sulla base di una semplice valutazione numerica, senza approfondimento, ignorando il patrimonio di esperienze, competenze, professionalità presenti, ignorando il lavoro di riorganizzazione a cui professionisti, comunità e Azienda Sanitaria stanno lavorando e senza neanche attendere la presentazione del progetto richiesto dalla Regione, evitando un confronto sulle proposte della Regione”.

Così i sindaci dei dieci Comuni che sono scesi in campo a difesa di Campostaggia: Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa, Radicondoli, Monteriggioni, Castellina in Chianti, Barberino Tavarnelle, Certaldo e Gambassi Terme.

“Abbiamo appreso dalla Regione Toscana che il Ministero intende procedere e questo non è solo inaccettabile ma del tutto incomprensibile. Lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo: questa non è e non deve diventare una guerra tra territori. Non è una contrapposizione tra comunità, ma una questione di equità, di capacità di risposta ai bisogni delle donne, di visione e di capacità di riconoscere il valore delle esperienze esistenti. Proprio per questo chiediamo al Ministero che, come avvenuto per altre realtà territoriali, venga concesso il tempo necessario per dare piena attuazione alle azioni messe in campo per attrarre parti dalle realtà territoriali vicine, e costruire e sperimentare un progetto di accordo interaziendale per non disperdere competenze, professionalità, risorse umane e scientifiche, una strada che ha già prodotto risultati positivi in altri territori ai quali è stata data questa opportunità”.

“Questo reparto rappresenta un fiore all’occhiello della sanità toscana, un patrimonio di professionalità, conoscenze e umanità che merita di essere difeso. Campostaggia è la prima realtà che in Italia, grazie a professionisti e professioniste coraggiosi e visionari, ha sperimentato il parto naturale in ospedale, formato personale, e sviluppato tecniche e competenze che si sono continuamente evolute. Un modello che continua ad attrarre donne anche da fuori territorio e da fuori Regione. Una storia e una tradizione professionale di grande valore, difficilmente replicabili, che non possono essere smantellate senza un approfondimento serio e senza aver prima valutato ogni possibile alternativa”.

Questa mattina, interlocuzioni con il presidente Eugenio Giani e con l’assessora Monia Monni che ha partecipato in call ad un incontro istituzionale con i sindaci della Valdelsa. “Sinceramente ci ha sorpreso l’atteggiamento di totale chiusura dimostrato dal Ministero della Salute e la fretta di chiudere la partita e il punto nascita senza tenere aperto alcun spiraglio” commenta l’assessora alla sanità della Toscana, Monia Monni. “La sicurezza delle mamme e dei bambini è anche la nostra prima preoccupazione – ribadisce – Abbiamo raccontato la storia di successo e l’esperienza ed eccellenza del reparto, ma non siamo stati ascoltati. Abbiamo anche prospettato un piano B, ovvero una soluzione organizzativa di integrazione di equipe tra Campostaggia e l’azienda ospedaliera universitaria delle Scotte, dove i parti fisiologici si sarebbero potuti continuare a svolgere a Poggibonsi, assieme a tutto il percorso pre e post nascita, mentre i parti con maggiore complessità o a rischio si sarebbero spostati a Siena. La risposta del Ministero è stata di totale chiusura, senza neppure essersi presi troppo tempo per approfondire”.

“Chiediamo al Ministero della Sanità di aprire un confronto con la Regione e con l’Azienda USL, e di venire a constatare la qualità di cui Campostaggia è espressione.

Noi siamo pronti alla massima mobilitazione”, chiudono i sindaci di Poggibonsi, Colle Di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa, Radicondoli, Monteriggioni, Castellina in Chianti, Barberino Tavarnelle, Certaldo e Gambassi Terme.

Sindaci che sabato 21 novembre danno appuntamento alla comunità di fronte all’ospedale, alle 9,30 a difesa del punto nascita di Campostaggia. Sarà presente il presidente della Regione Eugenio Giani.