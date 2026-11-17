Una piazza contemporanea, verde, aperta e pienamente accessibile, progettata su tre grandi terrazzamenti panoramici collegati da un sistema continuo di rampe pedonali prive di barriere architettoniche e attraversata da una suggestiva fontana longitudinale con giochi d’acqua a richiamare l’identità termale della città. È questo il volto della nuova Piazza Indipendenza che ha iniziato ufficialmente a prendere forma questa mattina, con l’avvio delle operazioni di abbattimento delle tre strutture ricettive in disuso e della dependance che per decenni hanno rappresentato un vuoto funzionale e una cesura paesaggistica tra Viale Baccelli e la Chiesa di Santa Maria della Stella.

A suggellare la rilevanza strategica di questo passaggio storico per l’intero territorio regionale è stata la visita del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, accolto sul cantiere dalla Sindaca Grazia Torelli e dall’Amministrazione comunale. L’opera, dal quadro economico complessivo di circa 800 mila euro, è infatti interamente finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto con il Comune per la rigenerazione urbana e il consolidamento del brand turistico della città termale. Dopo l’acquisizione del Parco Acquasanta e l’adozione del Piano Urbano di Rigenerazione Urbana l’apertura del cantiere segna il concreto passaggio dalla programmazione ai fatti.

«Con l’avvio delle demolizioni di oggi compiamo un passo storico per restituire dignità, decoro e bellezza all’ingresso della nostra città – ha dichiarato la Sindaca Grazia Torelli -. Abbiamo scelto di non consumare nuovo suolo, ma di intervenire con coraggio sul patrimonio dismesso per abbattere le barriere fisiche e visive che da troppi anni chiudevano l’orizzonte verso il nostro splendido centro storico. La presenza qui oggi del Presidente Eugenio Giani, che ringrazio, testimonia la vicinanza concreta delle istituzioni regionali a un percorso di rinascita che entra finalmente nel vivo».

Sull’importanza strategica dell’intervento per il futuro economico e abitativo del territorio si è soffermato anche il Vicesindaco Paolo Piccinelli: «Inizia oggi il nostro progetto di rigenerazione urbanistica, quello che secondo noi serve per rilanciare Chianciano Terme e darle un futuro diverso anche sotto l’aspetto della nuova residenza, creando le condizioni per attirare nuovi investitori. C’è bisogno di tornare ad essere belli, e per farlo dobbiamo togliere il degrado che abbiamo accumulato negli ultimi trent’anni: questo è il primo passo e averlo fatto proprio all’ingresso del paese credo sia una delle cose più importanti per cui abbiamo iniziato finalmente questo nostro percorso».

Il progetto della nuova Piazza Indipendenza L’acquisizione degli immobili – avvenuta tramite procedura espropriativa e acquisizione da Tribunale direttamente da parte del Comune – e la loro demolizione permetteranno di ricucire il tessuto urbano tra la parte alta e quella bassa della città, unendo Viale Baccelli al nuovo parcheggio realizzato nella parte sottostante. Il progetto prevede l’impiego di materiali della tradizione toscana come il travertino, arredi urbani in corten e legno composito, un’illuminazione pubblica sostenibile a basso consumo e ampie aiuole curate con essenze arbustive autoctone a bassa richiesta idrica, pensate per garantire colore e biodiversità in ogni stagione, trasformando un’area degradata in un nuovo luogo di aggregazione per residenti e visitatori.