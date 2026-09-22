Chianciano Terme, nuovi controlli contro bivacchi e occupazioni negli alberghi dismessi

Nel corso della mattinata odierna il Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’incontro è stato convocato allo scopo di esaminare gli esiti delle iniziative disposte negli scorsi mesi per il contrasto ai fenomeni di degrado urbano e bivacco, soprattutto di cittadini extracomunitari, negli spazi pubblici e negli alberghi dismessi e/o abbandonati siti nel territorio del Comune di Chianciano Terme.

All’incontro hanno preso parte: il Sindaco di Chianciano Terme, Grazia Torelli, il Questore, Ugo Angeloni, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri, T.Col. Antonio Trombetta, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Benedetto Labianca, il Direttore Generale della Provincia, Marco Ceccanti unitamente al Comandante della Polizia Provinciale, Massimo Bucciarelli, e il Responsabile della Polizia Locale di Chianciano Terme, Marco Bardelli.

Il Prefetto ha evidenziato che l’azione sinergica tra l’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine ha consentito di effettuare plurimi e mirati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto delle attività illecite e ai fenomeni di bivacco e di degrado urbano. I servizi attuati, grazie all’efficace coordinamento del Questore Angeloni, hanno condotto a positivi risultati sul piano del contrasto all’immigrazione clandestina e alle diverse forme di illegalità riscontrate.

Specifiche attività di controllo sono state effettuate, nel corso di questi mesi, anche all’interno degli alberghi dismessi della città termale per verificare la presenza di eventuali bivacchi. Nel corso di tali verifiche all’interno delle strutture abbandonate sono stati registrati casi di occupazione abusiva, e conseguentemente i responsabili di tali condotte sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

In tale cornice e preso atto dei risultati fin qui conseguiti, il Prefetto ha disposto la continuazione dei servizi straordinari di controllo del territorio ad “alto impatto”, anche con reparti inquadrati, nonché la prosecuzione delle verifiche nelle strutture alberghiere dismesse.

E’ stata inoltre disposta l’implementazione dei controlli negli esercizi commerciali e nelle case da gioco aventi sede nel territorio comunale, con identificazione degli avventori ed espulsione amministrativa di eventuali irregolari sul territorio nazionale. Nell’espletamento di tali controlli la Guardia di Finanza sarà chiamata, per quanto di specifica competenza, a effettuare le verifiche sulla regolarità fiscale degli operatori economici.

Il Comitato, preso atto dell’efficacia delle ordinanze comunali adottate nei mesi scorsi ai sensi dell’art.50 TUEL, ha condiviso con il Sindaco la necessità di fornire ulteriore impulso a tali strumenti preventivi, estendendo fino al nuovo anno i divieti di bivacco e di vendita di bevande alcooliche in contenitori di vetro e prevedendo, nelle aree più critiche, vere e proprie “zone rosse” ove vietare, più in generale, l’assunzione di bevande alcooliche.

In sede di Comitato, inoltre, è stata positivamente valutata, per gli aspetti di specifica competenza, la possibilità che il Comune possa decidere di anticipare alle ore 21.00 la chiusura per quegli esercizi commerciali ritenuti maggiormente esposti in quanto in orario serale e notturno divengono luogo di ritrovo e bivacco di soggetti irregolari o dediti ad attività illecite.

Inoltre, con specifico riferimento all’obbligo per i proprietari delle strutture alberghiere dismesse di ottemperare alle ordinanze comunali che dispongono interventi volti ad impedire l’accesso abusivo alle stesse, è stata condivisa la necessità di avviare energiche misure di controllo sull’esecuzione delle ordinanze comunali, segnalando all’Autorità Giudiziaria i casi di inottemperanza e violazione dell’art.650 c.p. Il Comune valuterà, inoltre, l’esecuzione degli interventi necessari in danno dei privati inadempienti, che verranno rintracciati anche con l’ausilio delle Forze dell’Ordine.