Siena, l’Ateneo della Danza festeggia 20 anni tra spettacoli e applausi

Una serata piena di energia, emozione e applausi ha celebrato sabato scorso a Siena i 20 anni dell‘Ateneo della Danza. Un anniversario che ha riunito nella sede di Piazza Maestri del Lavoro un pubblico numeroso e partecipe, arrivato per festeggiare insieme alla scuola un traguardo importante e per ripercorrere vent’anni di danza, formazione e passione.

Gli spazi dell’Ateneo si sono riempiti di allievi, famiglie, ex allievi, insegnanti, professionisti, amici e rappresentanti della città. Una partecipazione che ha dato alla serata il carattere di una vera festa collettiva, con il pubblico coinvolto e protagonista insieme ai danzatori.

Tra gli ospiti il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale e ha rivolto parole di apprezzamento all’Ateneo della Danza e al suo percorso. Presenti inoltre Alessandra Vedovini e Donatella Pollini, figure di riferimento nella gestione e nella valorizzazione del panorama teatrale e culturale senese.

Sul palco si sono alternati gli allievi dei corsi professionali dell’Ateneo della Danza e i danzatori del Balletto di Siena, dando vita a una successione di performance che ha attraversato stili, linguaggi ed energie differenti.

Gli applausi del pubblico hanno accompagnato le esibizioni dall’inizio alla fine, in una serata nella quale alla qualità dello spettacolo si è aggiunta l’emozione di vedere protagoniste diverse generazioni di danzatori.

Particolarmente intenso il momento in cui la celebrazione ha riportato al centro la storia dell’Ateneo e delle persone che ne hanno fatto parte in questi vent’anni. Allievi di oggi, famiglie, insegnanti e professionisti si sono ritrovati a condividere non soltanto uno spettacolo, ma un pezzo di una storia costruita nel tempo, fatta di lezioni, sacrifici, palcoscenici, crescita e passione.

A rendere ancora più speciale la serata è stato il taglio della torta per il ventesimo anniversario, momento simbolico e festoso che ha riunito attorno al grande “20” i protagonisti della scuola e gli ospiti. Un lungo applauso ha accompagnato il momento, prima di lasciare spazio alla festa e al momento conviviale che ha concluso la serata.

A celebrare questo traguardo insieme alla comunità dell’Ateneo anche il Direttore Artistico Marco Batti, fondatore della scuola, che nel 2006 ha dato vita a un progetto cresciuto negli anni fino a diventare una realtà consolidata della formazione alla danza a Siena.

Vent’anni nei quali l’Ateneo ha accompagnato generazioni di allievi, dai più piccoli agli aspiranti professionisti, costruendo un’offerta formativa ampia che comprende danza classica, contemporanea, modern, hip-hop, flamenco, preparazione corporea, Pilates e Gyrokinesis.

La serata del 19 settembre ha rappresentato anche l’apertura ufficiale del nuovo anno 2026/2027, ma soprattutto ha restituito il senso di un percorso che continua a crescere insieme alle persone che lo vivono.

La festa dei vent’anni è arrivata al termine di due giornate dedicate alla danza e alla città. Venerdì 18 settembre gli allievi dell’Ateneo avevano infatti portato le loro performance nel centro storico di Siena, con un flashmob in Piazza Matteotti, Piazza Salimbeni, Piazza Tolomei e al Cortile del Podestà, coinvolgendo cittadini e passanti e lanciando simbolicamente l’invito alla grande serata del 19 settembre.

Due giornate diverse ma unite dallo stesso filo conduttore: portare la danza tra le persone e condividere con la città un anniversario che, più che celebrare soltanto un numero, ha celebrato una comunità.

Vent’anni di danza, formazione, incontri e passioni. Vent’anni di storie che si sono intrecciate.

E ora, con la stessa energia, un nuovo capitolo è pronto a cominciare.