Siena, torna nelle scuole il progetto teatrale “Ludus”

Il Comune di Siena prosegue anche per l’anno scolastico 2026-2027 il percorso di educazione e didattica teatrale rivolto alle scuole cittadine, attraverso il progetto “Ludus”, parte integrante della proposta della stagione dei Teatri di Siena 2026-2027, diretta dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli.

Lo ha stabilito la Giunta comunale, nella riunione di questo pomeriggio, martedì 22 settembre: in particolare è stata approvata la proposta relativa alla realizzazione delle attività, dando mandato al servizio Politiche Culturali di acquisire la disponibilità delle associazioni di settore del territorio per la realizzazione dei progetti rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

L’iniziativa nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso di educazione teatrale avviato da molti anni nelle scuole senesi, caratterizzato da una crescente partecipazione e finalizzato anche allo sviluppo dell’audience development giovanile. Le attività saranno organizzate attraverso laboratori realizzati presso le sedi delle scuole interessate.

Il progetto prevede quattro percorsi, calibrati sulle diverse fasce scolastiche. Per la scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 anni, è previsto un percorso di scoperta del mondo attraverso i quattro elementi naturali (acqua, aria, fuoco e terra) fino ad arrivare a un quinto elemento, “noi”. Gli incontri saranno costruiti attorno a una valigia dalla quale emergeranno oggetti, materiali e tracce capaci di stimolare l’esplorazione.

Per la scuola primaria, dai 6 ai 10/11 anni, sono previsti due percorsi laboratoriali. Il primo partirà dalla figura di Santa Caterina da Siena per accompagnare bambine e bambini alla scoperta della lingua italiana come materia viva, capace di trasformarsi in racconto, ritmo, canto e azione teatrale. Il progetto si collegherà inoltre al tema del “Fuoco”, filo conduttore della stagione dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli, inteso come simbolo di energia, conoscenza, creatività, passione e trasformazione. Il secondo percorso utilizzerà metodologie e tecniche teatrali (dai giochi teatrali agli esercizi di fiducia, dall’improvvisazione alla narrazione) affiancandole ad alcuni elementi di storia e pratica del galateo.

Per la scuola secondaria di primo grado, dagli 11 ai 13/14 anni, il progetto proporrà un percorso interdisciplinare tra teatro, corpo, voce, arti visive e ritratto contemporaneo. Punto di partenza saranno gli attori e i personaggi della stagione dei Teatri di Siena, con un lavoro sul tema artistico del Fuoco, interpretato come energia, trasformazione e passaggio da un’identità a un’altra.

Infine, per la scuola secondaria di secondo grado, dai 14 ai 18/19 anni, è previsto un percorso laboratoriale finalizzato ad avvicinare gli adolescenti allo spettacolo dal vivo non soltanto attraverso la partecipazione alle rappresentazioni, ma mediante un’esperienza diretta di conoscenza e sperimentazione del teatro. Sono previste lezioni di educazione e cultura teatrale e laboratori corporei, di movimento creativo ed espressività coreutica.

Per la realizzazione del progetto di didattica teatrale 2026-2027 il Comune ha previsto una spesa complessiva di 35 mila euro. L’amministrazione comunale sottolinea così il valore del teatro come strumento educativo e formativo, capace di favorire la coesione del gruppo, la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca, oltre alla conoscenza di sé, allo sviluppo delle abilità sociali, fisiche e verbali e all’apertura verso persone, luoghi e tempi differenti.