Alla scoperta della Chiesa del Santuccio e delle storie di San Galgano

Sabato 19 settembre, alle ore 16.00, si terrà l’evento speciale “Il Santuccio e dintorni”, un’iniziativa che unisce arte e territorio attraverso una visita guidata all’interno della storica Chiesa del Santuccio e una suggestiva passeggiata urbana alla scoperta delle storie e delle leggende legate a San Galgano.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio programma di aperture straordinarie della Chiesa del Santuccio predisposto per il mese di settembre. Oltre alla regolare apertura di ogni mercoledì, prevista dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il sito culturale sarà eccezionalmente accessibile al pubblico anche il sabato pomeriggio nei giorni 12, 19 e 26 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti di riscoprire un gioiello artistico della città in orari ampliati e di approfondire l’affascinante legame storico con la figura di San Galgano.

La partecipazione all’evento prevede la prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è necessario inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected].