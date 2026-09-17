Lago di Montepulciano, corso di formazione sugli habitat della Riserva

Nel mese di ottobre 2026, il Circolo di Legambiente “Terra e Pace” Valdichiana, in collaborazione con il Comune di Montepulciano e l’Associazione Tre Berte, propone un corso di formazione rivolto a insegnanti e appassionati che vogliano approfondire la conoscenza del territorio, in particolare degli habitat e delle specie avifaunistiche presenti nella Riserva Naturale regionale del Lago di Montepulciano.

Il corso, valido a tutti gli effetti di legge (il codice corso da cercare su S.O.F.I.A. è 105853), si sviluppa in 22 ore per tre giorni di lezione, sabato 3, domenica 4 e sabato 20 ottobre. Consentirà ai partecipanti di conoscere e visitare i vari ambienti naturali del lago, scoprire la biodiversità e l’importanza ecologica che li caratterizza, ricevere strumenti didattici utili alla programmazione scolastica. Oltre alla parte naturalistica sono previsti anche due approfondimenti didattico/pedagogici e una parte storica sulla bonifica della Valdichiana. I formatori, di comprovata esperienza e preparazione, provengono da Legambiente e dal Centro Ornitologico Toscano “Paolo Savi” – ETS. Il programma alterna lezioni pratiche a sessioni teoriche.

Il programma, che si svolgerà direttamente al Centro Visite della Riserva, propone sessioni teoriche seguite da visite agli ambienti naturali presi in analisi. Sabato 3 ottobre sono previste un’introduzione metodologica a cura di Roberta Timpani (Legambiente scuola e formazione) e una parte focalizzata sul primo habitat, “Specchi d’acqua”, dedicato ad anatre, svassi e cormorani, con l’Ornitologo Emiliano Arcamone e la Dottoressa Federica Gianneschi, i quali interverranno anche il giorno seguente sul tema: “Le acque poco profonde”, su aironi e limicoli. Sabato 10 ottobre, il terzo habitat presentato è quello degli “Ambienti palustri” e le specie di passeriformi, rallidi e rapaci che ospita. Alla lezione tenuta dal Dottor Luca Puglisi, seguirà nel pomeriggio una parte intitolata “Territorio e bonifica in Valdichiana: le radici storiche di un ecosistema” con il Professor Francesco Di Fratta, a cui farà seguito un laboratorio di co-progettazione tenuto da Claudia Cappelletti e Roberta Timpani e finalizzato ad approfondire “Come integrare l’esperienza del corso nella programmazione scolastica, per la formazione ad una cittadinanza attiva e rispettosa dei processi ecosistemici”.

La partecipazione al corso è gratuita, dietro iscrizione via Whatsapp al numero 340 2589348, fino ad esaurimento dei posti. Tutti i dettagli del corso sono sul sito www.riservalagodimontepulciano.it.

«Si ringraziano il Circolo di Legambiente “Terra e Pace” e l’Associazione Tre Berte per questa iniziativa che promuove la conoscenza della biodiversità e l’importanza della conservazione della Riserva naturale del Lago di Montepulciano. Tramite osservazione diretta degli habitat, i partecipanti avranno l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, in modo tale da divulgarle a loro volta e sensibilizzare sempre più persone su queste tematiche» concludono il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini e l’Assessore all’Ambiente Lorenzo Bui.