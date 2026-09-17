Il 19 settembre sarà “Notte internazionale dell’osservazione della Luna”, dedicata al nostro satellite naturale. A livello mondiale associazioni, osservatori ed organizzazioni di stampo scientifico organizzano iniziative di vario genere.

L’Unione Astrofili Senesi aderisce come ogni anno con un’osservazione pubblica con telescopi e binocoli con i quali sarà possibile osservare da vicino i crateri, i “mari” ed altre caratteristiche della superficie lunare.

La sede è quella della Fortezza medicea di Siena, bastione S. Domenico. La serata, gratuita e senza necessità di prenotazione, inizierà alle 21.30 e non sarà effettuata in caso di maltempo.

L’inizativa è in collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani, Vivifortezza Siena e Pro+.