Montepulciano, le sfide energetiche e climatiche del territorio

È in agenda mercoledì 23 settembre dalle ore 9:30 alle 13, presso la Sala Polivalente Ex Macelli, l’assemblea pubblica sul tema “Energia condivisa per una comunità più resiliente”. Il confronto è aperto alla più ampia partecipazione di cittadini, istituzioni, imprese e associazioni.

L’incontro sarà arricchito dal contributo scientifico di Neuroclima, progetto di ricerca e innovazione finanziato dal programma europeo Horizon Europe e coordinato dal Politecnico di Milano, e dal supporto tecnico di FEDABO SpA, società specializzata nella consulenza energetica e nello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili; sarà presente la società Territori Sostenibili, che affianca il Comune di Montepulciano nel percorso di sostenibilità della destinazione turistica.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale per creare un’occasione di dialogo su temi che oggi rappresentano una priorità per il futuro del territorio e che si collegano direttamente a progetti già avviati, tra cui il PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, e iniziative, come la Comunità Energetica Rinnovabile (CER), legate all’energia e alla resilienza climatica.

Nel corso dell’incontro, svolto nell’ambito del percorso di certificazione GSTC per il turismo sostenibile della destinazione, i partecipanti saranno chiamati a definire una rappresentazione dei luoghi, delle esperienze e delle criticità del proprio territorio, confrontare e individuare le priorità sui temi dell’energia, della resilienza climatica, della mobilità sostenibile e dello sviluppo locale. L’obiettivo è costruire una base condivisa di conoscenze e proposte a supporto delle future strategie del Comune e degli altri soggetti del territorio. La partecipazione è particolarmente importante per contribuire con competenze, visioni ed esperienze alla costruzione di un percorso condiviso che possa rafforzare la capacità del territorio di affrontare le sfide future e cogliere le opportunità legate alla transizione energetica e climatica. Al fine di consentire una migliore organizzazione della mattinata, è consigliato iscriversi al link https://tinyurl.com/energia-condivisa.

«Questa iniziativa si inserisce nel tema dell’energia condivisa, che riguarda da vicino il futuro di Montepulciano. La transizione energetica non può essere calata dall’alto, ma ha bisogno del contributo di chi vive e lavora nel territorio. Per questo motivo si invitano istituzioni, associazioni, imprese e quanti siano interessati a queste tematiche, a prendere parte all’incontro» commenta il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini.