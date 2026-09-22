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martedì, 22 Settembre 2026
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SALUTE e BENESSERE

“Benessere armonico”, incontri dedicati all’equilibrio della persona.

Da settembre 2026 a febbraio 2027 sette professioniste si confronteranno sui diversi aspetti del benessere. Il primo appuntamento il 23 settembre con lo yoga.
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Benessere Armonico: un ciclo di incontri da settembre 2026 a febbraio 2027
dedicati alla relazione tra cura del corpo, alimentazione, movimento, ambiente e vita interiore, grazie al progetto di Giovanna Sciarappa, titolare di Stylum Parrucchieri a Siena e ideatrice del Metodo ReHairmony, dedicato alla cura e al riequilibrio del cuoio capelluto.

La parola “armonia” indica l’incontro equilibrato tra elementi diversi, capaci di unirsi senza perdere la propria identità. È questo il principio che guida l’intero progetto: ogni parte della persona è collegata alle altre e il benessere non può essere ricercato occupandosi esclusivamente di un singolo aspetto.

Per sviluppare questa visione, è stato coinvolto un gruppo di donne con esperienze e professionalità differenti: una ricercatrice e insegnante di yoga, Chiara Ghiron, due imprenditrici agricole, Vittoria Sanna e Antonella Orazioli, una biologa nutrizionista, Caterina Vigni, una professionista dell’estetica, Laurenc Olivar, una scrittrice Giulia Ciccarese e naturalmente Giovanna Sciarappa.

Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 in strada di Pescaia113, il primo incontro, ad ingresso gratuito, con Chiara Ghiron su “Lo yoga per il benessere del corpo”.



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