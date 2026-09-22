Ampugnano: il Consiglio Comunale di Sovicille approva una mozione strategica

Il Consiglio Comunale di Sovicille ha approvato a maggioranza una significativa mozione promossa dai gruppi consiliari “Insieme per Sovicille” e “Svolta a Sinistra”, incentrata sul futuro della rete infrastrutturale della provincia di Siena e sulle prospettive dell’aeroporto di Ampugnano.

Il documento approvato accende i riflettori sulle criticità storiche dei collegamenti del territorio senese, ribadendo l’assoluta priorità degli investimenti sulle infrastrutture viarie e ferroviarie: dal raddoppio e dall’elettrificazione della linea Empoli-Siena-Chiusi, al completamento della SS223 Siena-Grosseto (incluso il cosiddetto “Lotto 0”), fino all’ammodernamento dell’Autopalio Siena-Firenze.

In merito alla proposta presentata da ENAC ed ENAC Servizi per l’aeroporto di Ampugnano – inserita nel programma Regional Air Mobility (RAM) – la mozione ne evidenzia le forti perplessità economiche, ambientali e di merito. Il progetto, improntato su voli privati per un’utenza “alto-spendente” e, secondo quanto annunciato un anno fa, sostenuto finanziariamente da un grande impianto fotovoltaico di 20 ettari all’interno del sedime aeroportuale, appare privo di un concreto piano di fattibilità, di un master-plan e di un reale piano economico-finanziario, e non risolve l’isolamento della comunità locale. Viene inoltre sottolineato il rischio d’impatto su un’area delicata che sovrasta la falda del Luco e il corridoio ecologico della Montagnola Senese.

«L’approvazione di questa mozione segna un passaggio di fondamentale responsabilità istituzionale per il futuro del nostro territorio. Non possiamo accettare progetti senza l’indicazione di un master-plan di riferimento che consenta di capire quali sono le reali intenzioni e come si garantisce la sostenibilità economica, né interventi impattanti che non rispondono alle reali esigenze di mobilità dei nostri cittadini e delle nostre imprese. La priorità assoluta per il territorio senese rimane il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture: le ferrovie e le grandi arterie stradali. Per quanto riguarda Ampugnano, chiediamo chiarezza, trasparenza e partecipazione. Il demanio aeroportuale deve tornare nella disponibilità della Regione Toscana affinché, insieme alle comunità locali, si possa decidere una destinazione d’uso coerente con la tutela ambientale della nostra falda acquifera e della Montagnola. Continueremo a far valere in ogni sede le ragioni del nostro territorio con determinazione e rigore istituzionale» sottolinea il Sindaco Giuseppe Gugliotti.

Con l’approvazione del testo, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta su diversi fronti operativi: sostenere con decisione l’avvio dell’iter per il trasferimento del sedime demaniale dell’aeroporto alla Regione Toscana (secondo quanto previsto dal Piano Nazionale degli Aeroporti per gli scali non strategici), promuovendo contestualmente un percorso partecipativo per definirne il futuro utilizzo al servizio della comunità. Intervenire in tutte le sedi procedurali e di Conferenza dei Servizi per tutelare l’ambiente, l’identità e i valori paesaggistici di Sovicille e, infine,chiedere a ENAC Servizi la presentazione pubblica del progetto complessivo alla cittadinanza e attivare un percorso di audizioni e confronto in Consiglio Regionale per definire chiaramente il futuro di Ampugnano, escludendo operazioni speculative o impatti insostenibili.