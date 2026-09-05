Unione Corale Senese in concerto a Ponte allo Spino

L’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini” domenica 6 settembre terrà un concerto nella chiesa di Ponte allo Spino (Sovicille) e poi accompagnerà anche la celebrazione della messa, in occasione della tradizionale festa della Madonna del Ponte allo Spino.

L’appuntamento è per le 16,45. I festeggiamenti inizieranno alle 15 con il mercatino “Crea e dimostra”, quindi esposizione di auto e moto d’epoca, passeggiate in carrozza e alle 15,30 canti popolari senesi con il Coro San Miniato.

Dopo il concerto della corale previsto alle 16,45, alle 17,30 conferenza di don Enrico Grassini sul tema “Il dipinto ritrovato” e il saluto del sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti. Quindi alle 18 la messa.