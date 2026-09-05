MPS, fronte comune delle istituzioni toscane: tavolo permanente per il futuro della banca

Unità d’intenti e nascita di un tavolo permanente tra i livelli istituzionali regionali, provinciali e comunali e i parlamentari eletti in Toscana per seguire costantemente l’evolversi delle vicende legate al futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena.

È quanto emerso dell’incontro tenutosi a Palazzo Pubblico a Siena tra il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e il Sindaco del Comune di Siena Nicoletta Fabio e la rappresentanza parlamentare toscana, al termine del quale è stata sancita una convergenza per far fronte comune sulle prossime evoluzioni della vicenda Banca senese.

Durante il confronto, tutti gli attori istituzionali, partendo dalla condivisione dei principi contenuti nei documenti approvati in Consiglio regionale, Consiglio provinciale e Consiglio comunale, hanno ribadito con forza un principio fondamentale: la difesa dell’integrità aziendale e del valore storico, economico e occupazionale di MPS, considerato un asset strategico per l’intero sistema creditizio del Paese.

Tra le principali decisioni prese l’istituzione di un coordinamento stabile tra gli enti locali – Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Siena e i parlamentari toscani, per monitorare costantemente le evoluzioni legate all’istituto senese. Nel corso del confronto è emersa una piena ed unanime convergenza sulla necessità di garantire la massima unione di intenti e un’azione coordinata tra tutti i livelli di governo locale e la rappresentanza parlamentare, nel rispetto delle specifiche prerogative.