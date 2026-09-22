Festa dell’Uva e del Vino di Chiusi: la festa continua fino al 27 settembre

Si è concluso il primo weekend dell’Anteprima della 43ª Festa dell’Uva e del Vino di Chiusi, che sabato 19 e domenica 20 settembre ha animato il centro storico con Bisbocciando, tra street food, musica, vino e i primi brindisi di una festa che, in realtà, è appena cominciata.

Il programma prosegue infatti per tutta la settimana e arriva fino al weekend ufficiale del 25, 26 e 27 settembre, quando il centro storico di Chiusi tornerà a vedere le taverne dei terzieri aperte, le cantine disseminate per il centro storico e musica live itinerante.

Fino a giovedì 24 settembre resta protagonista l’Enoteca dei Terzieri in Piazza Duomo, con una selezione di vini italiani in degustazione al bicchiere e gli appuntamenti speciali organizzati durante l’Anteprima. A chiudere l’Anteprima sarà giovedì 24 settembre alle 21:30, a Porta Lavinia, il Teatro Popolare Sant’Angelo con lo spettacolo “Porta Lavinia”, spettacolo di Fulvio Barni e Aldo Rettori. L’ingresso sarà libero, con possibilità di lasciare un’offerta destinata alla raccolta fondi dell’associazione INSIEME per l’acquisto di un apparecchio per la radiologia domiciliare dell’ospedale di Nottola.

Ad accompagnare lo spettacolo, sempre giovedì, l’apertura dell’Enoteca dalle ore 18:00 e dalle 19:00, in Piazza del Comune, spazio al Faust Food, lo street food del Terziere Sant’Angelo, con panini, specialità della cucina chiusina, friggitoria e ciacciunta cotta a legna.

Da venerdì 25 settembre la Festa dell’Uva e del Vino entrerà quindi nel suo weekend ufficiale. Alle 18 apriranno l’Enoteca dei Terzieri in Piazza Duomo e le cantine, mentre dalle 19 alle 22 il centro storico sarà attraversato dalla P-Funking Band. Dalle 19 tornerà anche il Faust Food in Piazza del Comune e alle 20 apriranno le taverne di Santa Maria, San Silvestro e Sant’Angelo, con pici fatti a mano, carne al focone e specialità della tradizione e del territorio.

Dalle 22:30 Piazza Duomo ospiterà Chiusi Swing By Night, con Crosstomper & Rock Your Boogie. Durante la serata non mancherà inoltre l’intrattenimento musicale nelle taverne.

Sabato 26 settembre Enoteca e cantine apriranno dalle 18. Dalle 19 alle 22 arriverà nel centro storico la musica itinerante della Zastava Orkestar, mentre dalle 19 sarà nuovamente attivo il Faust Food e dalle 20 apriranno tutte e tre le taverne dei Terzieri. La serata proseguirà dalle 22:30 in Piazza Duomo con il Circo Nero DJ set, oltre all’intrattenimento musicale nelle taverne.

La giornata di domenica 27 settembre porterà invece la festa nel centro storico fin dall’ora di pranzo. Alle 12 apriranno Enoteca e cantine e, dalle 12:30, sarà possibile pranzare nelle taverne di Santa Maria e San Silvestro, insieme alla proposta del Faust Food. Una novità che permette di vivere la Festa dell’Uva e del Vino anche durante il giorno, recuperando ancora di più la dimensione popolare e conviviale della manifestazione.

Dalle 13 alle 18 le vie del centro saranno animate da Anarchia Ritmica e Magicaboola. Dalle 15 spazio ai più piccoli e alle famiglie con i “Giochi dei citti e del tempo che fu”, ispirati alla tradizione e al mondo della vendemmia, insieme all’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini dei Terzieri. A seguire, DJ set in Piazza Duomo. La festa continuerà anche la sera: dalle 20 cena alla Taverna Sant’Angelo e Faust Food.

Per tutto il weekend, dunque, il centro storico di Chiusi tornerà a trasformarsi nel cuore della Festa dell’Uva e del Vino: tre giorni per mangiare nelle taverne, bere nelle cantine e all’Enoteca, ascoltare musica, stare in strada e ritrovarsi insieme. Dopo il primo assaggio dell’Anteprima, il conto alla rovescia è ormai finito: dal 25 al 27 settembre arriva il cuore della 43ª edizione.