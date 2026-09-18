Sorsi di Vagliagli, torna la festa del vino e del territorio

Due giornate dedicate al vino, alla cucina e alle produzioni del territorio. Venerdì 18 e sabato 19 settembre torna Sorsi di Vagliagli, la manifestazione che quest’anno raggiunge la quarta edizione e invita residenti e visitatori a conoscere il paese attraverso i suoi sapori e le sue realtà produttive.

Sorsi di Vagliagli nasce per valorizzare il legame tra vino, cucina, artigianato e comunità. La manifestazione mette in rete attività e produttori locali e offre un’occasione per raccontare il territorio attraverso esperienze semplici e immediate, capaci di unire qualità, accoglienza e identità.

La quarta edizione conferma questa impostazione, affiancando al momento più raccolto della degustazione alla cieca una serata aperta e diffusa tra le strade del paese.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Vagliagli, in collaborazione con la Polisportiva Vagliagli, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga e del Consorzio Vino Chianti Classico.

Il programma propone due esperienze diverse e complementari: una degustazione alla cieca alla Taverna di Vagliagli e una serata diffusa tra le vie del paese, con produttori di vino, ristoratori e artigiani locali.

Venerdì 18 settembre la degustazione alla cieca

La quarta edizione si apre venerdì 18 settembre alle ore 20 alla Taverna di Vagliagli. La cucina tradizionale dello chef Andrea Nassi incontrerà una selezione di Chianti Classico in una degustazione alla cieca.

I nomi dei produttori saranno svelati soltanto alla fine: un percorso pensato per lasciare che siano il vino, i profumi e il gusto a raccontare la propria storia, oltre l’etichetta.

Sabato 19 settembre i banchetti per il paese

Sabato 19 settembre, dalle ore 18 alle 24, Sorsi di Vagliagli si sposterà tra le vie del paese con i banchetti di produttori di vino, ristoratori e artigiani locali. Assaggi, scoperte e tradizioni accompagneranno il pubblico in una serata dedicata ai vini di Vagliagli e ai sapori del territorio.

La formula diffusa permetterà di incontrare direttamente chi produce e lavora nel territorio, conoscere le diverse espressioni del vino locale e vivere Vagliagli in un clima di condivisione e convivialità.