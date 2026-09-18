Scuola Marmocchi, da lunedì 21 settembre riapre dopo le verifiche

Da lunedì 21 settembre tornano le lezioni alla scuola Marmocchi dopo lo slittamento della ripartenza necessario per svolgere indagini mirate sull’edificio in seguito ad un improvviso distacco di intonaco. Il distacco ha riguardato il locale deposito\spogliatoio destinato a personale ausiliario che si trova al piano terra dell’edificio e ha reso opportuno procedere, in via precauzionale, con controlli sull’intero edificio proprio per verificare eventuali rischi dato che non è stata constatata nessuna causa esterna per l’episodio avvenuto.

Gli edifici scolastici sono oggetto di manutenzioni continuative e sono normalmente presidiati dagli addetti degli istituti, che vivono gli spazi e segnalano eventuali criticità. Per il locale in questione non c’erano state segnalazioni di anomalie, così come come non ci sono state per nessun altro locale. A seguito di questi eventi, come già accaduto in passato per altre scuole, è scrupoloso fare le dovute verifiche a tutela di tutti e di tutte.

L’amministrazione ha attivato immediatamente un servizio di indagine strumentale e nel contempo amministrazione e scuola hanno lavorato in piena sinergia da subito per garantire la ripresa dell’attività didattica anche attraverso soluzioni temporanee in attesa degli esiti delle verifiche.

Le verifiche si sono svolte celermente attraverso analisi di vario tipo (termografica, costruttiva, sonica con metodo strumentale, con battitura manuale). E’ emerso che non sono presenti criticità diffuse nella struttura. Ci sono puntali situazioni da risolvere che riguardano alcuni e limitati spazi dell’edificio, che saranno interdetti all’utilizzo fino al completamento dell’intervento di ripristino che è già stato programmato per la prossima settimana.

Questo consente la riapertura in sicurezza della scuola e la ripresa delle attività.

Nel rispetto delle disposizioni del piano di emergenza dell’Istituto, il rientro avverrà in due fasi. Da lunedì 21 settembre torneranno in classe gli studenti e le studentesse della scuola secondaria. Nelle prossima settimana la ditta incaricata eseguirà e completerà i lavori necessari per il ripristino degli spazi su cui è opportuno intervenire, con modalità organizzative tali da non interferire con lo svolgimento dell’attività didattica. Da mercoledì 30 settembre torneranno alla Marmocchi anche i bambini e le bambine della scuola primaria, che per la prossima settimana continueranno a svolgere l’attività didattica alla scuola Pieraccini.

Già da lunedì prossimo sarà ripristinato per tutti il normale servizio di mensa e di trasporto nelle modalità comunicate dagli uffici.