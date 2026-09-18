San Casciano dei Bagni, intervento in via San Cassiano

Giovedì 24 settembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a San Casciano dei Bagni per un intervento in via San Cassiano, finalizzato alla sostituzione di apparecchiature idrauliche sulla rete idrica del centro storico. I lavori sono in programma dalle 9 alle 12.30 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico di San Casciano dei Bagni. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle ore 12.30.

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