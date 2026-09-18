Ancaiano, un museo a cielo aperto con le sculture di Alberto Inglesi

Nel cuore della Montagnola Senese, l’antico borgo di Ancaiano si fa teatro di un percorso espositivo di forte impatto visivo e concettuale, accogliendo l’opera plastica del Maestro Alberto Inglesi. La mostra sarà presentata e inaugurata ufficialmente alla presenza delle autorità domenica prossima, nell’ambito delle manifestazioni “Sovicille delle Meraviglie” e della tradizionale “Festa della Montagnola”.

La rassegna nasce dalla volontà congiunta dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti, e del tessuto associativo del territorio, guidato dal Presidente del locale Circolo ARCI Massimo Martini. Un’intesa istituzionale e comunitaria che restituisce all’arte pubblica il suo ruolo primario: abitare i luoghi, sollecitare lo sguardo e riallacciare un dialogo profondo tra contemporaneità e memoria del paesaggio.

Il percorso si articola attraverso cinque opere monumentali, pensate come presenze totemiche capaci di misurarsi con la pietra e la luce del borgo. Il fulcro compositivo è rappresentato dalla solenne triade degli Arcangeli — Michele, Gabriele e Raffaele — disposti secondo la precisa tessitura spaziale concepita dall’artista. Le tre figure si ergono con austera verticalità, fondendo il rigore della struttura metallica con una palpitante tensione spirituale: non semplici guardiani, ma veri e propri catalizzatori d’aria e luce che guidano la prospettiva dell’osservatore verso una dimensione metafisica.

A questa ieratica verticalità risponde il dinamismo sinuoso di Talassa, creazione che richiama il principio acqueo e generatore del mito. Attraverso una modellazione plastica fluida e ritmica, la pesantezza intrinseca della materia sembra dissolversi, trasmutando la lastra e i volumi in pura vibrazione marina e respiro primigenio.

Il registro si fa poi intimo e drammatico in Situazione di donna, una delle sintesi più alte della riflessione formale di Inglesi. L’opera scava nella complessità dell’animo e del corpo femminile, cogliendo la figura in un equilibrio teso tra grazia e ferita, vulnerabilità e fiera fermezza scultorea.

Con questa rassegna, Sovicille e Ancaiano offrono al pubblico un’esperienza estetica totale, in cui l’arte di Alberto Inglesi si integra nelle architetture quotidiane, trasformando l’incontro con la scultura in una riflessione viva sull’umano e sul sacro.