Coppa del Chianti, si torna sul tracciato storico: tutte le modifiche alla viabilità

I motori già rombano e tutto è pronto per il ritorno della Coppa del Chianti, trofeo Castello di Fonterutoli. In questo fine settimana, da oggi 18 a domenica 20 settembre, torna la grande classica nel panorama del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche – percorso classico. A distanza di quattro anni la gara toscana sarà di nuovo sullo storico tracciato, ovvero sulla Strada Chiantigiana 222 che si snoda lungo gli 8 km che dal Molino di Quercegrossa portano a Croce Fiorentina. Un percorso tecnico e selettivo, che promette grande spettacolo sia per quanto riguarda la competizione sia per il suggestivo scenario in cui si svolge. Al format dell’evento saranno ammesse anche 30 vetture moderne, sono previste due manche di prove e la gara su manche singola, prima della quale si svolgerà una parata Experience.

Per rendere possibile lo svolgimento corretto della corsa ci sono delle modifiche alla viabilità, come sempre in questi casi. Partiamo da domani sabato 19 settembre. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle prove ufficiali, la Strada Regionale 222 Chiantigiana sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il Molino di Quercegrossa e il Piazzale del Mulino Niccolai. La chiusura interesserà quindi il percorso di gara che attraversa Fonterutoli e gli incroci per San Leonino e Tregole. Nel tratto compreso tra Croce Fiorentina e il Piazzale del Mulino Niccolai, invece, sarà possibile transitare in uscita esclusivamente verso Firenze. Non sarà quindi possibile percorrere questo tratto nella direzione opposta, verso Siena. Le modifiche saranno in vigore dalle 12.30 alle 20 e, comunque, fino al passaggio dell’ultimo concorrente. Domenica 20 settembre, in occasione della gara, sono in vigore le stesse limitazioni alla circolazione previste per il sabato ma nella fascia oraria dalle 8 alle 15.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione.

In alternativa, per raggiungere Castellina si può percorrere la strada provinciale 51, da Castellina Scalo, la strada provinciale 130 e la strada regionale 429 da Poggibonsi, la strada provinciale 76/A da San Donato e la strada regionale 222 da Greve e Radda. Per raggiungere Tregole ci sono la strada comunale di Vagliagli e San Leonino e la strada provinciale 119 da Lornano/Badesse.

In ciascun punto del percorso dovrà essere disposto il divieto di sosta e la rimozione su entrambi i lati della carreggiata. E’ compito delle amministrazioni comunali di Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni e Castellina in Chianti garantire la continuità della circolazione predisponendo la deviazione del traffico su percorsi alternativi, mettere in atto servizio di vigilanza in corrispondenza delle deviazioni ed interruzioni del traffico ed adottare ogni utile iniziativa per lo svolgimento, in sicurezza, dell’evento sportivo.

Era il 1965 quando la Coppa del Chianti Classico partì con il format della cronoscalata dopo quattro edizioni disputate come Rally Automobilistico del Chianti. Il nuovo corso della Coppa del Chianti, trofeo Castello di Fonterutoli è stato fortemente voluto da un gruppo di piloti che nell’estate 2025 ha dato il via al progetto, ottenendo subito il sostegno di amministratori ed enti locali oltre che addetti ai lavori del mondo delle corse in salita. Tra i principali sostenitori figura la Squadra piloti Senesi, sulla spinta anche dei successi ottenuti nella passata stagione: oltre al titolo Tricolore riservato alle Scuderie, i Tricolori conquistati da Totò Riolo, Antonio Maiolo e Giuseppe Valenti nelle rispettive categorie. Sono official sponsor della manifestazione: Mazzei 1435, Gruppo Tosco Marmi, Lottini, Chianti Banca, KAA restauro, noleggio e trasporto auto storiche da competizione, Idea Plast, Lainauto, Siena racing Drivers, Automobile Club D’Italia Sport, Targa racing Club, Cst.