Monteroni d’Arbia, inaugurato il nuovo asilo nido Il Gomitolo

Si è tenuta oggi pomeriggio l’inaugurazione del nuovo nido d’infanzia comunale “Il Gomitolo” di via Calipari, a Monteroni d’Arbia. Una giornata di festa e partecipazione, che ha visto la presenza di tante famiglie, rappresentanti delle istituzioni, educatori, professionisti e cittadini, riuniti per condividere un momento importante per tutta la comunità.

“Il Gomitolo” affianca lo storico nido comunale “Pinolino” e mette a disposizione 60 nuovi posti per bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi, ampliando in maniera significativa l’offerta dei servizi educativi del territorio e le opportunità per le famiglie. All’inaugurazione erano presenti anche Alessandra Nardini, assessora della Regione Toscana all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, e Simone Bezzini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. La loro partecipazione rappresenta un segno importante di vicinanza e sostegno alle realtà scolastiche del territorio e al percorso portato avanti dal Comune di Monteroni d’Arbia.

La nuova struttura è stata realizzata con un investimento complessivo di 1,9 milioni di euro, di cui 1,4 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr e la restante parte finanziata con risorse proprie del Comune. Un impegno economico importante che testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a investire concretamente sul sistema scolastico ed educativo di Monteroni d’Arbia. Il progetto unisce innovazione, sostenibilità e attenzione alla qualità degli ambienti, attraverso moderne tecnologie costruttive e criteri di bioedilizia.

Gli spazi interni sono luminosi, accessibili e pensati per accogliere attività diverse, favorendo l’autonomia, la socialità e l’esplorazione dei bambini. Grande attenzione è stata dedicata anche agli spazi esterni, alle aree verdi e alla vicinanza con il bioorto, che offriranno nuove opportunità per vivere gli spazi all’aperto e sviluppare percorsi di outdoor education, in un rapporto diretto con l’ambiente e con la natura.

“L’apertura de ‘Il Gomitolo’ è un risultato importante per Monteroni d’Arbia – sottolinea il sindaco Gabriele Berni – perché aggiunge un nuovo tassello alla nostra rete di servizi e rafforza l’attenzione che rivolgiamo alla scuola e all’educazione. Per comprendere il valore di questo investimento basta ricordare che a Monteroni sono serviti circa quarant’anni per costruire i primi quattro edifici scolastici. L’ultimo edificio scolastico realizzato completamente di nuovo risaliva al 1985. Dal 2014, da quando si è insediata la nostra Amministrazione, ‘Il Gomitolo’ è invece il terzo edificio scolastico realizzato. Abbiamo cambiato passo, un’accelerazione che testimonia quanto la scuola e i servizi educativi siano importanti per questa Amministrazione e quanto sia forte la volontà di investire sul futuro della comunità. In un momento in cui molti territori e Comuni della provincia devono fare i conti anche con il fenomeno dello spopolamento, rafforzare il tessuto dei servizi significa sostenere concretamente le famiglie e contribuire a rendere il nostro territorio più attrattivo, creando le condizioni per continuare a vivere e a crescere qui. Investire sull’infanzia significa quindi guardare con fiducia al futuro della nostra comunità. Oggi consegniamo alle famiglie un nuovo spazio, nato da un investimento importante, con una parte significativa di risorse proprie del Comune, e dal lavoro di tante persone”.

“Fin dall’inizio abbiamo voluto prestare attenzione non solo alla qualità dell’edificio, ma soprattutto a come sarebbe stato vissuto dai bambini – aggiunge l’assessora all’Istruzione Giulia Timitilli –. Insieme all’équipe educativa abbiamo lavorato sull’organizzazione degli spazi e sulle attività, pensando a un ambiente capace di accompagnare i bambini nella crescita, stimolando autonomia, creatività e curiosità. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto: gli uffici comunali, i professionisti e le imprese che hanno seguito i lavori, la dirigente scolastica, gli educatori e tutte le persone che, a vario titolo, hanno messo il proprio impegno in questo percorso. Un risultato che si inserisce anche in un quadro più ampio di attenzione ai servizi per l’infanzia: grazie al sostegno della Regione Toscana e alla misura Nidi Gratis, oggi a Monteroni d’Arbia non ci sono bambine e bambini in lista di attesa e tutte le famiglie possono affrontare l’inizio del nuovo anno educativo con maggiore tranquillità. Anche gli spazi esterni saranno parte integrante del progetto educativo e permetteranno di proporre attività all’aperto e percorsi di outdoor education”.

L’inaugurazione di oggi rappresenta quindi un nuovo passo nel percorso dell’Amministrazione comunale per rafforzare il tessuto scolastico ed educativo di Monteroni d’Arbia, con servizi capaci di rispondere alle esigenze delle famiglie e spazi progettati per mettere al centro il benessere e la crescita dei bambini.