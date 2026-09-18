Comune di Poggibonsi: impiego dei militari di “Strade Sicure”

Di recente il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha esaminato la questione della sicurezza del Comune di Poggibonsi, dove si registra una significativa presenza di cittadini extracomunitari, alcuni dei quali si sono resi protagonisti di episodi di rissa che hanno destato allarme nella popolazione locale.

Infatti, l’organismo di sicurezza nella riunione tenutasi il 9 settembre u.s., ha assunto più incisive misure di controllo del territorio di Poggibonsi, attraverso un significativo impiego delle Forze dell’Ordine, coordinate dal Questore Ugo Angeloni, che stanno operando con servizi ad alto impatto, svolti anche mediante l’ausilio dei reparti inquadrati.

Al fine di procedere ad una ulteriore intensificazione delle misure già in atto, il Prefetto Valerio Massimo Romeo, sentito il Questore, ha disposto, a decorrere da lunedì 21 settembre p.v. l’impiego nel Comune di Poggibonsi anche dei militari di “Strade Sicure”.

Tale determinazione comporterà l’impiego di nove militari al giorno, che svolgeranno, insieme alle Forze dell’Ordine, servizi dinamici con soste nei punti di maggior interesse sotto il profilo della sicurezza.

Le zone oggetto di pattugliamento interesseranno, oltre alla stazione, le piazze più importanti del centro, le aree di parcheggio e, più in generale, altri siti dove maggiormente si registrano fenomeni di spaccio.

Tale ulteriore misura rafforza significativamente l’impianto di sicurezza messo in campo su Poggibonsi in un quadro operativo che mira alla gestione del controllo del territorio in una cornice sempre più ampia, al fine di prevenire e reprimere fenomeni potenzialmente delittuosi che rischiano di minare le condizioni di tranquillità e di civile convivenza.

Gli esiti degli interventi disposti dal Prefetto ed efficacemente attuati dal Questore, formeranno oggetto di un periodico monitoraggio in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.