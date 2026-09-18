ANACI Siena, Claudio Paoloni eletto all’unanimità Presidente Provinciale

Claudio Paoloni è stato eletto all’unanimità Presidente Provinciale di ANACI Siena, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, nel corso dell’assemblea dei soci svoltasi il 15 settembre.

Paoloni subentra a Paolo Fabbri, prematuramente scomparso lo scorso 9 luglio, raccogliendo la guida dell’associazione provinciale in un momento particolarmente delicato.

Per Paoloni si tratta di un ritorno alla Presidenza provinciale: aveva infatti già guidato ANACI Siena dal 2006 al 2018, occupandosi del coordinamento delle attività associative, della formazione e dell’aggiornamento professionale degli iscritti e della rappresentanza istituzionale dell’associazione sul territorio.

Il suo percorso all’interno di ANACI si è sviluppato anche a livello nazionale. Dal 2009 al 2012 Paoloni è stato componente della Giunta Nazionale ANACI, partecipando alle decisioni strategiche dell’associazione e contribuendo allo sviluppo delle politiche professionali della categoria.

Nel corso della propria esperienza associativa ha inoltre svolto l’incarico di relatore per la formazione degli amministratori di condominio, mettendo le competenze maturate nell’attività professionale a disposizione della formazione e dell’aggiornamento della categoria.

Nato a Siena nel 1976, contradaiolo della Chiocciola e diplomato geometra all’Istituto Tecnico per Geometri Bandini, Paoloni svolge la professione di amministratore di condominio dal 1998, anno dal quale è anche iscritto ad ANACI.

In quasi trent’anni di attività professionale ha maturato una consolidata esperienza nella gestione amministrativa, tecnica e legale dei patrimoni immobiliari condominiali, nella redazione dei bilanci, nei rapporti con fornitori, professionisti ed enti pubblici e nella gestione delle controversie condominiali.

Nel 2017 ha conseguito la certificazione UNI 10801:2016 per amministratori di condominio, attestazione professionale che riveste particolare importanza anche all’interno della vita associativa di ANACI, essendo richiesta per ricoprire le cariche provinciali.

Confermata la squadra nominata a febbraio

Dopo la sua elezione, Paoloni ha confermato la squadra già nominata nell’assemblea dei soci del 6 febbraio, garantendo così continuità all’assetto associativo provinciale.

Massimo Cavallini resta Vicepresidente e ricopre anche gli incarichi di Consigliere Regionale e Delegato al Congresso Nazionale; Rossano Cerrone è Tesoriere, mentre Lucia Baldi ricopre l’incarico di Consigliere Provinciale.

Confermata anche la Commissione Disciplinare, composta da Fiora Marzocchi, Claudio Paoloni e Piermaria Fontana, così come il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da Piermaria Fontana e Lucia Baldi.

Il Presidente ha inoltre chiamato a svolgere il ruolo di segretario il socio Giampiero Giorgetti, che ha accettato l’incarico.

Al termine dell’assemblea Paoloni ha ringraziato tutti i presenti per la fiducia accordatagli. La conferma della squadra già individuata nel mese di febbraio assicura continuità all’attività della struttura provinciale, chiamata ora a proseguire il proprio percorso dopo la dolorosa e prematura scomparsa di Paolo Fabbri.

Con il nuovo mandato Paoloni torna dunque alla guida di ANACI Siena mettendo a disposizione degli associati la lunga esperienza maturata nella professione e nella vita associativa, con particolare attenzione alla formazione continua, alla qualificazione professionale degli amministratori e alla rappresentanza della categoria sul territorio.

La sede ANACI Siena a disposizione per le problematiche condominiali ANACI Siena vuole inoltre rappresentare un punto di riferimento sul territorio non soltanto per gli amministratori associati, ma anche per quanti abbiano necessità di ricevere informazioni e orientamento sulle problematiche legate alla vita condominiale.

La sede provinciale ANACI Siena, presso PRO-MA Srl, in Strada Massetana n. 106 a Siena, è disponibile per consulenze relative ai condomìni, offrendo un punto di riferimento per informazioni e chiarimenti sulle principali questioni connesse alla gestione e alla vita condominiale.

Un servizio che si affianca all’attività di formazione e aggiornamento professionale degli amministratori e che conferma la volontà dell’associazione di mantenere un rapporto diretto con il territorio e con le esigenze dei cittadini.