Bright-Night 2026, terza edizione della Giornata delle Lingue

Vuoi ascoltare la vera cornamusa scozzese, praticare una danza giapponese o essere trascinato dal ritmo del flamenco? Oppure lanciarti in una coinvolgente capoeira, in una danza turca, in una performance di K-pop?

Tutto è possibile, le varie tradizioni dei diversi continenti arrivano a Siena in occasione della terza edizione della Giornata Europea delle Lingue, organizzata dall’Università per Stranieri.

Nella sede di piazza Carlo Rosselli, venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 14, docenti ed esperti linguistici offriranno diverse attività educative, culturali e divertenti, a persone di tutte le età, che verranno invitate ad imparare nuove lingue e culture o a migliorare quelle che già conoscono. Attraverso le attività offerte nel ‘villaggio linguistico’, che coinvolge le 16 lingue straniere insegnate nell’ateneo, le/i partecipanti di diverse età e livelli di competenza linguistica e conoscenza culturale potranno trascorrere una giornata festosa imparando o approfondendo lingue e culture in maniera interattiva e coinvolgente. Ci saranno giochi e laboratori in arabo, catalano, cinese, coreano, francese, giapponese, inglese, neogreco, portoghese, russo, ucraino, spagnolo, swahili, tedesco, turco, vietnamita.

L’evento fa parte delle iniziative di Bright-Night – Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026.

“Anche quest’anno il Centro CLASS dell’ateneo organizza una mattinata aperta alla città, alle scuole e alla comunità universitaria e cittadina, dedicata alla ricchezza delle lingue e delle culture”, sottolinea Silvia Antosa, direttrice del Centro, “un vero e proprio viaggio attraverso lingue, suoni, corpi e culture per celebrare il plurilinguismo e il dialogo interculturale. Vi aspettiamo nelle nostre aule e alle performance di danza tradizionale giapponese, Capoeira, K-pop e flamenco”.

La partecipazione è libera e gratuita. Le scuole possono prenotare la loro contattando l’ufficio orientamento dell’Università per Stranieri di Siena al seguente indirizzo email: [email protected] entro il 21 settembre 2026.

Il programma è disponibile a questo link: https://www.unistrasi.it/public/articoli/1112392/Programma%20Giornata%20Europea%20delle%20Lingue%202026.pdf

Per partecipare individualmente occorre compilare questo modulo di registrazione, esclusivamente dal 22 al 24 settembre (entro le ore 11).

Per ulteriori informazioni: scrivere a: [email protected].