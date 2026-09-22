Cupra Raval Night: da Tosoni Auto una nuova energia accende siena

Ci sono novità che meritano un palcoscenico. E spazi pronti ad accogliere una nuova energia. Giovedì 24 settembre, dalle ore 19.30, il CUPRA Garage Tosoni Auto apre le porte alla CUPRA Raval Night.

Anche Siena entra nel ritmo dell’evento diffuso dedicato alla nuova Raval, con una serata che porta sul territorio lo spirito anticonvenzionale del brand. Musica, tecnologia e design diventano parte di un’esperienza da vivere in prima persona, tra la scoperta della vettura e l’incontro con la community CUPRA.

Protagonista sarà la nuova CUPRA Raval, da conoscere dal vivo in un’atmosfera che esprime il carattere del brand: audace, contemporaneo, fuori dagli schemi. Un appuntamento per osservarla da vicino, scoprirne i dettagli e lasciarsi coinvolgere dalla sua personalità.

Nell’occasione, Tosoni Auto inaugurerà ufficialmente il CUPRA Garage di Siena nella sua veste definitiva: uno spazio dove design, tecnologia e visione si incontrano per dare forma a un nuovo modo di vivere l’automotive. Lo showroom, già operativo da alcuni anni, si presenterà pienamente allineato ai codici estetici e ai valori del brand CUPRA, aprendo le porte a una serata dedicata a chi desidera distinguersi. Un punto di incontro per la Tribe CUPRA e un nuovo capitolo nel legame tra Tosoni Auto, il marchio e il territorio senese.

Il ritmo della notte sarà scandito da DJ set, aperitivo dai sapori internazionali e cocktail dedicati. A completare il programma, intrattenimento interattivo e gadget, per una serata che invita il pubblico a entrare nell’universo CUPRA.

Per chi vuole passare dalle emozioni alla guida, sarà possibile effettuare test drive su tutta la gamma CUPRA, su prenotazione: l’occasione per mettersi al volante, conoscere le diverse anime del brand e trovare la propria attitudine su strada.

L’appuntamento è per giovedì 24 settembre, dalle ore 19.30, al CUPRA Garage Tosoni Auto, in viale N. Mengozzi a Isola d’Arbia, Siena. Per partecipare è necessario iscriversi su eventitosoniauto.it, dove è possibile prenotare anche il test drive su una delle vetture della gamma CUPRA.

Una nuova CUPRA. Un nuovo Garage. La stessa voglia di essere unconventional. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico, Tosoni Auto rappresenta oggi un punto di riferimento nel territorio toscano con showroom a Siena, Arezzo e Sarteano. Dal 2020 la concessionaria è tra i primi CUPRA Garage ufficiali in Italia, portando nel territorio il marchio dedicato a una nuova generazione di automobilisti che cercano sportività, design e innovazione.