Valiano festeggia il 52° Palio dei Carretti

Valiano di Montepulciano si prepara a vivere il 52° Palio dei Carretti. La settimana di eventi che porterà all’avvincente sfida tra le contrade Castello, Chiesina, Dogana, Fonte, Padule e Ponte in onore del SS. Crocifisso, in programma domenica 27 settembre, si è aperta sabato scorso con il banchetto medievale “Il convito del pellegrino”, quest’anno dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

I festeggiamenti riprenderanno giovedì 24 settembre con, alle 19:00, l’apertura della Sagra del Ciambello e della Locanda dell’Abate, che per tutto il resto della settimana proporrà piatti tipici della tradizione locale e, alle 21:30, il corteo storico per l’offerta dei ceri al SS. Crocifisso, con la partecipazione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano. Seguiranno nella stessa data la presentazione del Panno, dipinto per questa edizione dall’artista Krizia Vannuccini, e la pesa dei carretti.

Venerdì 25 spazio alle prove per le contrade che, con i propri carretti in legno, proveranno il circuito della gara, la discesa dal centro del paese in direzione del Canale Maestro della Chiana. Alle ore 19 la serata si aprirà con l’approfondimento “Il Ponte, Il Pellegrino, Francesco – Storie di Uomini in cammino” a cura di Maurizio Angeloni, docente di disegno e storia dell’arte presso i Licei Poliziani, e si concluderà, dalle 22:30, con il Djset di Mr.B.Dj.

Le prove continueranno anche sabato 26 quando, dalle 20:00, nella Locanda è previsto “Aperifritto”, un originale apericena a base di frittura. Alle 22:30 tornerà Mr.B.Dj alla consolle.​​

La giornata clou della manifestazione sarà domenica 27 settembre quando, dopo la Santa Messa con i figuranti delle Contrade alle ore 11 e la benedizione dei carretti, saranno estratte le batterie per la corsa del pomeriggio. Alle 15 le Contrade sfileranno nel corteo storico insieme al Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano fino all’inizio della sfida: alle ore 17 si corre il 52° Palio dei Carretti. Le celebrazioni della contrada vincitrice chiuderanno la manifestazione, organizzata dall’ASD G.S. La Rocca Valiano con il contributo del Comune di Montepulciano, in collaborazione con la Parrocchia di San Lorenzo, che da più di mezzo secolo unisce tradizione religiosa, folclore, sport e convivialità.

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il contest fotografico “Prospettive di Palio”, che come tema quest’anno ha “Il movimento”.

“Il movimento – spiegano gli organizzatori – è l’anima pulsante del Palio dei Carretti di Valiano. Non è solo una questione tecnica, ma un concetto che attraversa ogni aspetto di questa tradizione: dalle bandiere che si alzano nel centro storico, alle traiettorie durante la corsa, fino all’esplosione di gioia o delusione all’arrivo”.

La partecipazione, gratuita, prevede l’iscrizione entro sabato 26 e la presentazione da un minimo di 5 a un massimo di 10 scatti. Il regolamento completo è sul sito www.paliodeicarretti.it.