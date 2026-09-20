Fadda fa poker al Giro del Lago di Chiusi

Emanuele Fadda è ancora il re del Giro del Lago di Chiusi. Bellissima edizione, quella di quest’anno per la corsa intorno al lago, una prova che come da tradizione ha soddisfatto sia chi ama la corsa su strada sia chi predilige le prove nella natura. Un percorso di 18 km che ha messo alla prova la resistenza dei partecipanti in una domenica di fine estate, per un test ideale in vista di un’eventuale maratona autunnale.

Fadda, portacolori dell’Atl.Siena, conquista così la sua quarta vittoria a Chiusi, la terza consecutiva, dimostrando una volta di più la sua estrema adattabilità al tracciato. 1h05’25” il suo tempo finale con un vantaggio di 1’30” su Marco Ferrari, suo compagno di squadra mentre terzo è giunto Andrea Rofena (Atl.Montefiascone), unico che era stato capace d’interrompere il suo dominio nel 2023, a 1’52”. Fuori dal podio Samuele Cesaroni (Pol.Chianciano) a 4’27” e Fabio Ansano (La Chianina) a 5’30”.

Un nome nuovo nell’albo d’oro femminile, grazie a Virginia Leonardi (Filirun Team), aggiudicatasi la prova in 1h22’25” con 50” su Celeste Ferrini (Atl.Avis Castel S.Pietro) e 1’03” su Linda Tomassi (Palestrina Running), quarta Manuela Bartoni (APS Ripa) a 1’19” e quinta Cristina Mercuri (Atl.Winner Foligno) a 1’46”.

Il lavoro del GS Filippide va avanti e la storia della manifestazione prosegue sull’onda di un successo partecipativo senza precedenti, dato anche da tante distanze non competitive come da tradizione dell’evento al confine fra Toscana e Umbria. Un successo da condividere con le associazioni del territorio DLF Chiusi, A.D.A., Auser, Lenza Etrusca, Terzieri di Chiusi, Proloco di Chiusi, Canottieri DLF, Pubblica Assistenza, Avis, senza naturalmente dimenticare il patrocinio del Comune.

La gara era abbinata alla prossima Maratonina di Fabro, prossimo impegno organizzativo del sodalizio in programma l’1 novembre. E intanto il grande lavoro per la Strasimeno 2027 è già iniziato…