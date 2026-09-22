Sicurezza davanti alle scuole, avviso per affiancare la Polizia Locale

La Giunta comunale di oggi pomeriggio, martedì 22 settembre, ha approvato l’avviso pubblico per individuare un’associazione di volontariato o di promozione sociale che affianchi la Polizia Locale nel servizio di vigilanza nei pressi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’attività riguarderà gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e sarà svolta soprattutto nei momenti di ingresso e uscita degli alunni, con funzioni di presidio, supporto negli attraversamenti e segnalazione di eventuali situazioni di pericolo.

“Con questo avviso – dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Fiamma Cardini – vogliamo rafforzare un servizio importante per la sicurezza degli studenti e delle loro famiglie. La collaborazione con il volontariato rappresenta un supporto concreto al lavoro della Polizia Locale, soprattutto nei momenti più delicati della giornata scolastica”.

Per l’attività è previsto un rimborso delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di 2mila euro per ciascun anno di servizio.