Siena, sei Medaglie d’Onore per ricordare gli italiani deportati nei campi nazisti

Nella mattinata odierna, presso il Salone degli Arazzi del Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto, Valerio Massimo Romeo, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ai familiari dei cittadini italiani, militari e civili, che durante la Seconda Guerra Mondiale furono deportati e internati nei campi di concentramento tedeschi.

Alla cerimonia commemorativa hanno preso parte l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Siena, i Sindaci dei familiari degli insigniti, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Anpi, dell’Istituto Storico della Resistenza e della CGIL.

La “Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”, ricorrenza civile nazionale istituita dalla legge 13 gennaio 2025, n. 6, è celebrata il 20 settembre di ogni anno “al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l’armistizio”.

La legge istitutiva prevede che in occasione della Giornata si svolgano incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione per diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani e siano conferite le medaglie d’onore istituite con la legge 27 dicembre 2006 n.296, riconoscimento simbolico volto a omaggiare coloro che subirono la deportazione e l’internamento e a ricordare la sofferenza patita per tali tragici eventi.

La celebrazione ha avuto inizio con un indirizzo di saluto del Prefetto, Valerio Massimo Romeo, che ha evidenziato l’alto valore morale del riconoscimento e l’importanza di conservare e trasmettere la memoria storica di coloro che “rifiutando di collaborare con i nazifascisti furono internati nei campi di concentramento”.

Nel corso dell’intervento il Prefetto ha sottolineato “la necessità che sia coltivata la memoria di tanti italiani che, ribellandosi ai più duri regimi dittatoriali, subirono indicibili violenze fisiche e morali, anche con il sacrificio della vita in nome della libertà e della democrazia”.

Le medaglie oggi consegnate – ha rappresentato il Prefetto Romeo – “costituiscono oltre al dovuto riconoscimento alla memoria di questi eroi, anche un monito per le giovani generazioni, affinché comprendano appieno l’importanza dei valori contenuti nella Costituzione Italiana, rifiutando ogni posizione ideologica che si richiami, anche indirettamente, alla storia più buia della nostra Nazione”.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le medaglie d’onore ai familiari dei seguenti insigniti:

Medaglia d’Onore in memoria di Dirio DEL GIOVANE.

Fatto prigioniero a Castellina Scalo dopo l’8 settembre 1943, viene internato nel campo di concentramento tedesco Dachau. Dopo diversi tentativi riesce a fuggire e ad arrivare a piedi in Italia ad Arco, in provincia di Trento, dove viene soccorso da alcune suore per strada, allo stremo delle forze. Partecipa con i partigiani alla liberazione della città di Trento per poi ritornare, alla fine del conflitto, dai familiari che lo ritenevano deceduto in occasione dell’arresto, quando era stato portato via dai tedeschi senza che fossero fornite informazioni ai congiunti.

L’onorificenza, consegnata dal Prefetto e dal Sindaco di Monteriggioni, è stata ritirata dalla figlia Laura DEL GIOVANE;

Medaglia d’Onore in memoria di Mario GAZZEI.

Soldato dell’8° Reggimento Artiglieria “Pasubio” di stanza a Verona, viene catturato dai tedeschi a Rovereto, il 9 settembre 1943. Con treni a vagoni sigillati e piombati viene trasportato a Torun in Polonia, “Stalag 20A”, nel distretto militare di Danzica. Qui lavora come falegname riparatore di arredi per sommergibili. Liberato dalle truppe sovietiche l’8 maggio 1945 viene internato in Ucraina in una fattoria gestita dallo Stato e, dopo qualche mese, lasciato libero. L’8 ottobre 1945, dopo alcuni mesi di viaggio tra Polonia, Austria e Ungheria, fa rientro in Patria.

L’onorificenza, consegnata dal Prefetto e dal Sindaco di Colle Val d’Elsa, è stata ritirata dalla figlia Marta GAZZEI;