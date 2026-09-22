MontepulcianoRun, tre giorni dedicati a corsa e wellness

Non una gara, ma un lungo weekend di eventi. Questo è la MontepulcianoRun che offrirà un vasto programma di eventi dal 2 al 4 ottobre, culminante con la sfida trail alla domenica. Ci sarà però l’antipasto competitivo del venerdì sera, la Lumediluna, urban trail competitivo con partenza alle ore 21:30. Il sabato spazio ai più piccoli per la Mini MontepulcianoRun con partenza da Piazza Grande alle ore 15:00, quando al mattino si sarà già disputata la Nobilipassi, passeggiata tra le cantine del posto, un tour enogastronomico che regalerà grandi emozioni.

Domenica spazio alla corsa ma non solo, visto che alle 9:30 è prevista la Montepulcianofoot e la Nordic Walking. Una scelta complessiva che accontenta tutti e che vede il podismo presentarsi nelle sue varie sfaccettature. E’ chiaro che l’attenzione maggiore è rivolta alle due gare: la Nobile Lunga di 30 km e la Nobile Corta di 15 km, entrambe con partenza da Tempio di San Biagio sempre alle ore 9:30 e arrivo nello scenario di Piazza Grande che per tre giorni diventerà un vero e proprio villaggio dedicato alla corsa.

Le iscrizioni per le due distanze competitive ammontano a 35 euro per la lunga e 25 per la corta, fino all’1 ottobre. Ognuna delle due gare ha un tetto massimo di 500 adesioni. Ma la MontepulcianoRun è tanto altro: pacchi gara ricchissimi, una medaglia ricordo per ogni arrivato, premiazioni ampie per tutte le categorie e soprattutto uno scenario da favola. Chi c’è già stato lo sa bene…

Per informazioni: Asd La Chianina, https://montepulcianorun.it/