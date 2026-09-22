Il 4 ottobre torna Casole Vintage

Torna Casole Vintage, il tanto atteso appuntamento che ci porta indietro nel tempo.

Casole d’Elsa è pronta per la 6° edizione della festa organizzata in occasione della “Giornata Bandiere arancioni del Touring Club Italia”. Il 4 ottobre 2026 sarà una giornata piena di attrazioni e sorprese per tutte le età.

La manifestazione comincia alle 9:00 con l’apertura del mercatino Vintage, arriveranno espositori da tutta la Toscana con oggettistica a tema, abbigliamento e giochi.

Alle 10:00 inizierà la “Caccia ai tesori arancioni” organizzata con il Touring Club Italia che ogni anno coinvolge tantissimi appassionati.

Iscriversi al seguente link.

Per tutta la giornata mostra forografica Fotoclub 3 ASA e partecipazione straordinaria del UISP Sport per tutti ( comitato di Reggio Emilia) che allieteranno con dimostrazioni ed esibizioni di giochi antichi come la damigiana, ferri di cavallo, rimbalzino, corde, hula hop, twister e tanto altro.

Dalle ore 11:30 apertura degli stand gastronomici a cura della Pro loco e dei nostri ristoranti. Letture per bambini con Nati per Leggere, attività ed attrazioni per bambini nel pomeriggio . Ci saranno esibizioni di ballo itineranti per tutto il centro storico.

Intrattenimento musicale con il “KARAKASOLE” dove ci si potrà sfidare a colpi di microfono con un esilarante karaoke.

Graditissimo abbigliamento Vintage.

Il programma può subire variazioni. Per informazioni [email protected]