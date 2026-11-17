L’Università di Siena migliora il proprio posizionamento a livello mondiale nella prestigiosa classifica internazionale QS World University Rankings: Sustainability, pubblicata il 17 novembre 2026. Nell’ultima rilevazione della QS Sustainability Rankings 2027 l’Università di Siena guadagna otto posizioni a livello globale, collocandosi al 384° posto e rientrando così nel ristretto gruppo di 2003 Atenei al mondo inclusi nella classifica.

Tra i punti di forza la ricerca nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale e la didattica intorno ai temi dello sviluppo sostenibile, disponibile per tutti gli iscritti ai corsi di studio. Nella classifica l’Ateneo senese migliora la propria performance in tutti i parametri che riguardano direttamente gli studenti e che prendono in considerazione i servizi a loro dedicati, pensati per il benessere, l’inclusione e la promozione dell’uguaglianza, come le iniziative di sostegno allo studio, le attività sportive e culturali, il sostegno psicologico e le iniziative di orientamento e accompagnamento al lavoro.

Altro punto di forza per l’Università di Siena è rappresentat

dalla trasparenza e dall’inclusività dei processi decisionali, anche attraverso la partecipazione studentesca ai processi decisionali e il sostegno alle attività delle associazioni degli studenti.

Dalla classifica QS dedicata alla sostenibilità emerge infine come l’Università di Siena riesca ad ottenere un impatto positivo della propria attività formativa e di ricerca, sia per le competenze che i laureati portano nel mondo del lavoro e sia per la percezione pubblica della qualità delle attività formative e scientifiche.