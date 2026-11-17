Siena, Poggibonsi, Sinalunga e Montalcino. Qui ieri 16 novembre Confcommercio Siena ha consegnato simbolicamente le chiavi dei negozi chiusi e sfitti dei diversi territori e un documento di proposte per ‘Vivere le città’ e contrastare la desertificazione commerciale. Tutto questo è parte integrante della giornata nazionale “Viviamo le città – La giornata delle chiavi”, per una visione di sviluppo urbano dove al centro ci sono riaperture e rigenerazione.

“Diciamo grazie ai Comuni che ci hanno ospitato ieri per questa iniziativa – osserva Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena – Con un obiettivo comune a tutti: sostenere e rilanciare economia, imprese e centri storici. In tante realtà siamo coinvolti con le amministrazioni comunali che già sostengono questo percorso”.

“Non da ora noi stiamo lavorando in questa direzione, lo scorso anno il 6 novembre ’25 fu realizzato un convegno specifico sulla rigenerazione dei centri storici qui, a Siena – fa notare Bernardini – I fondi investiti da Fises e le convenzioni che vengono firmate con i Comuni sono un altro elemento che ha preso il via lo scorso anno, uno strumento di stimolo verso l’economia territoriale e le imprese del nostro settore che abbiamo valutato da subito positivamente, così come il pacchetto ad hoc realizzato dalla Finanziaria Senese di Sviluppo con Chianti Banca, su cui abbiamo dato suggerimenti e che è stato presentato proprio a novembre scorso”.

“L’obiettivo di tutti è quello di tutelare le attività aperte, di rilanciare la crescita economica per tornare ad aprire i fondi oggi chiusi e sfitti – aggiunge il presidente di Confcommercio Siena – C’è tanto lavoro concreto da portare avanti: promozione, sicurezza, finanziamenti sui cui lavorare. E noi ci siamo. In questo senso abbiamo partecipato al progetto nazionale “Viviamo le città – La giornata delle chiavi”. Cito il lavoro per Siena con la partecipazione ai tavoli dell’amministrazione e anche la partecipazione al progetto RiGenerazioni e al Piano strategico di rilancio del commercio a Poggibonsi”.

“La rete di attività che fanno commercio di vicinato, che vivono nei centri storici, e che aprono le proprie porte sulle vie e le strade delle nostre città sono centrali per le nostre comunità, per la tenuta economica, ma non solo – conclude Bernardini – Sono garanzia di sicurezza, sono cultura, socialità e quindi definiscono l’identità di un territorio”.