Poggibonsi, aperte le domande per i finanziamenti alle imprese

Aperte le domande e pubblicata la documentazione utile per la concessione di benefici economici e contributi a sostegno delle attività economiche presenti o per l’apertura di nuove attività. Passa alla fase attuativa il progetto che vede insieme Comune di Poggibonsi e Società Finanziaria Senese di Sviluppo per sostenere le imprese del territorio e nuove opportunità di crescita.

“Pochi giorni fa abbiamo sottoscritto il protocollo con Fises con l’obiettivo condiviso di supportare chi vuole investire o aprire una nuova attività – dice la sindaca Susanna Cenni – Una iniziativa che già ha suscitato attenzione e richieste da parte di persone potenzialmente interessate e che si colloca nel percorso avviato per la rigenerazione commerciale della città. Un percorso che intendiamo sostenere anche attraverso questa misura che si compone di risorse a tasso agevolato messe a disposizione dalla finanziaria e risorse stanziate dal Comune per abbattere ulteriormente i tassi”.

Dopo la firma del protocollo, avvenuta il 21 settembre scorso, è adesso disponibile sui siti di Fises e Comune, tutta la documentazione utile ovvero il regolamento e i modelli che devono essere compilati e firmati al momento della presentazione della domanda. Le domande sono già aperte e proseguiranno fino al 31 dicembre.

Per cosa si può utilizzare il finanziamento. I finanziamenti possono servire per: esigenze di liquidità, lavori e opere murarie, acquisto di fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature e arredi, interventi per migliorare l’efficienza energetica degli impianti.

Chi può accedere. L’agevolazione è rivolta a micro e piccole imprese dei settori commercio, turismo, artigianato, servizi. Possono beneficiarne sia le imprese già attive sia quelle di nuova costituzione.

Quanto si può ottenere. Fises mette a disposizione una dotazione iniziale di 1,2 milioni di euro. Ogni impresa può ottenere un finanziamento da 10.000 a 100.000 euro. Per sostenere le imprese nel pagamento degli interessi, il Comune di Poggibonsi ha previsto uno stanziamento di 20.000 euro per il 2026 (che proseguirà con 15.000 euro per il 2027 e nel 2028).

Tassi agevolati. I finanziamenti prevedono un tasso fisso di 3,50% per le nuove imprese e le nuove unità locali e del 4,50% per le imprese già esistenti. Il Comune interviene coprendo una parte degli interessi a carico delle imprese, rendendo quindi il finanziamento ancora più conveniente.

L’obiettivo del protocollo è favorire investimenti, nuova imprenditorialità, riqualificazione degli spazi, innovazione ed efficientamento energetico, contribuendo così alla vitalità commerciale, artigianale e dei servizi della città e del suo centro storico. Per le imprese significa poter contare su credito più accessibile e sul sostegno del comune per ridurre il costo degli interessi.