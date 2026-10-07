Storni a San Prospero, il Comune attiva un dissuasore acustico

Tramite una specifica ordinanza firmata dal Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, il Comune di Siena attiva da oggi, mercoledì 7 ottobre, e fino a terminate esigenze, un dissuasore acustico nella zona di viale XXIV Maggio per contrastare la presenza degli storni. L’attuazione, a tutela della salute e dell’igiene pubblica, consiste in particolare nella presenza di un amplificatore di segnali sonori di disturbo alla presenza degli storni tramite un sistema digitale aleatorio, nel rispetto delle normative di settore. L’impianto sarà attivo tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 20.

“Numerosi cittadini del quartiere di San Prospero – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi – ci hanno segnalato nelle ultime settimane la presenza di storni con problematiche relative a escrementi e guano. Dopo le valutazioni da parte dei nostri uffici, abbiamo deciso di istallare un dissuasore sonoro, che dovrebbe contrastare la presenza dei volatili. Mi scuso con i cittadini per il ritardo nell’intervento, ritardo dovuto a motivi indipendenti dalla mia volontà. L’attivazione durerà due settimane, al termine delle quali effettueremo un’ulteriore valutazione. Allo stesso tempo fin da subito ho richiesto al gestore Sei Toscana di estendere a tutti i giorni la pulizia ed igienizzazione delle aree interessate mediante macchina a vapore, al fine di garantire adeguati livelli di igiene e decoro urbano. Abbiamo già riscontrato tale situazione in altre zone della città, ad esempio fuori Porta Camollia dove la criticità si è risolta, ma gli interventi potranno essere replicati in ulteriori zone, comprese aree limitrofe, qualora, a seguito dell’allontanamento degli storni, si dovesse presentare la medesima problematica”.

Gli approfondimenti effettuati dal competente ufficio tecnico comunale, anche con il diretto confronto con il settore Attività Faunistico Venatoria della Regione Toscana, hanno evidenziato come tra le varie metodiche di contrasto attualmente disponibili, quella ritenuta più adattabile al contesto e con ragionevole aspettativa di successo consiste nell’installazione di amplificatori di segnali sonori con sistema digitale aleatorio; tale impianto emette, con frequenza casuale, con pause comprese tra uno e otto minuti, specifici versi di storni e rapaci che simulano situazioni di allerta per gli stessi storni. L’impianto ha un’adeguata potenza sonora, calibrata sul posto sulla base del contesto, con un volume che non eccede oltre il minimo tale per cui risulti efficace, al fine di limitare il disturbo alla cittadinanza. Il Comune di Siena specifica che tale azione di contrasto è da considerarsi solo in via straordinaria al fine di risolvere con urgenza una situazione di criticità e compromissione della salute e dell’igiene pubblica e che successivamente saranno valutate ulteriori soluzioni che evitino il ripresentarsi della problematica nel tempo, ad esempio con interventi di riconfigurazione delle chiome degli alberi usati come dormitorio dagli storni, mediante potatura selettiva dei rami allo scopo di renderli inadatti sia per l’appollaiamento, sia alterando il microclima che si determina entro la chioma, previa verifica di fattibilità.