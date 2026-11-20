C’è un diritto che si esercita anche nei piccoli momenti di ogni giorno, quando un bambino si arrabbia per un “no” o fa fatica a dire che cosa lo spaventa. È il diritto di essere ascoltato, il tema su cui il Centro Dedalo richiama l’attenzione in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La ricorrenza ricorda l’adozione, il 20 novembre 1989, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’articolo 12 riconosce a bambini e ragazzi il diritto di esprimere la propria opinione sulle questioni che li riguardano e stabilisce che le loro opinioni siano tenute in considerazione in base all’età e alla maturità.

“Quando parliamo di diritti dei bambini, pensiamo subito alla scuola, alla sanità e alla protezione, che sono diritti fondamentali. Ma c’è anche un altro diritto che nella quotidianità rischiamo di dimenticare, cioè il diritto di essere ascoltati”, spiega Rachele Trabalzini, psicologa del Centro Dedalo. “Ascoltare un bambino non significa dargli sempre ragione, significa validare le sue emozioni, anche quando siamo noi adulti a porgli un limite”.

Al Centro Dedalo l’ascolto è parte del lavoro quotidiano con i bambini e comprende l’attenzione ai segnali di disagio, soprattutto quando per loro è difficile spiegare a parole quello che provano. Lo stesso vale in famiglia. Un genitore può mantenere il proprio “no” e riconoscere la frustrazione che quel limite suscita nel figlio. Dargli il tempo di esprimersi e aiutarlo a dare un nome a ciò che prova sono modi concreti per accompagnarlo mentre impara a gestire le proprie emozioni.

“In questa giornata, quindi, ricordiamoci che rispettare i diritti dell’infanzia non è solamente proteggerla, ma è anche darle ascolto”, conclude Trabalzini.

Maggiori informazioni: www.centrodedalo.com