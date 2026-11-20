Il 18 novembre, nella Sala del Consiglio del Palazzo del Governo a Siena, il Comune di Chiusi ha presentato il suo primo bilancio di genere, realizzato a partire dal consuntivo 2024. Alla sperimentazione hanno partecipato anche i Comuni di Chianciano Terme, Poggibonsi, San Gimignano, Siena e Sinalunga.

Il percorso “GAP AND THE CITIES – Leggere le differenze, cambiare le città” è stato promosso dalla Provincia di Siena con Terre di Siena LAB e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, nell’ambito del progetto PEACE 2, finanziato dal programma FSE+ 2021–2027 della Regione Toscana.

Per Chiusi, le dottoresse Francesca Caserta e Valentina Sampieri hanno esaminato le singole voci del bilancio comunale, distinguendo le spese destinate direttamente alle pari opportunità da quelle che hanno effetti indiretti e da quelle considerate neutre.

«Questo lavoro ci ha fatto guardare i numeri in modo diverso – ha spiegato l’assessora alle politiche sociali Maura Talozzi durante la tavola rotonda –. Pensiamo a cosa cambia per una famiglia quando c’è un posto in più al nido o quando, finite le scuole, può contare sui campi estivi. Sono servizi per i bambini, ma incidono anche sul tempo e sulle possibilità di lavoro di chi se ne prende cura. È un effetto che, guardando soltanto la cifra in bilancio, rischiamo di perdere di vista».

Il Comune di Chiusi ha già approvato l’analisi del consuntivo 2025. Il passo successivo sarà applicare lo stesso metodo al bilancio di previsione, così da valutare gli effetti delle scelte già nel momento in cui si decide come impiegare le risorse.

«Mi ha fatto particolarmente piacere vedere in sala le ragazze e i ragazzi di quinta dell’Istituto Valdichiana, l’unica scuola presente – ha aggiunto Talozzi –. Ad accompagnarli c’era il dottor Davide Del Grasso, loro docente e commercialista, che dal prossimo anno lavorerà in classe su come si costruisce un bilancio di genere. È un bene che i professionisti di domani prendano dimestichezza con questi strumenti già a scuola. Sapere che impareranno a chiedersi quali effetti può avere la stessa scelta sulla vita di donne e uomini mi fa ben sperare per il futuro delle pari opportunità, anche nel loro lavoro»