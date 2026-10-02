Chiusi, Gianluca Chierchini è il nuovo comandante della Polizia Locale

Dal 1° ottobre, il dott. Gianluca Chierchini assume a tempo pieno l’incarico di comandante della Polizia Locale del Comune della Città di Chiusi, di cui aveva già la guida dal 1° giugno 2026 attraverso un incarico extra impiego.

Per Chierchini è infatti un ritorno a Chiusi, dove aveva lavorato prima di trasferirsi al Comune di Lucca, per due anni come funzionario, e successivamente alla Polizia Locale di Siena, dove ha prestato servizio negli ultimi cinque anni sempre come funzionario.

Il comandante proseguirà il lavoro svolto finora, con nuovi ingressi nel personale previsti entro la fine dell’anno e un potenziamento dei servizi di controllo. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza stradale, con l’intensificazione dei controlli mirati all’accertamento di norme comportamentali e alla validità dei documenti di circolazione e di guida. Sarà intensificata anche la collaborazione con Polizia, Carabinieri e le altre forze di polizia per la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini.

L’Amministrazione comunale dà il benvenuto al comandante Chierchini e lo ringrazia per aver accettato l’incarico, augurandogli un buon lavoro insieme a tutto il personale della Polizia Locale, al servizio della comunità di Chiusi.