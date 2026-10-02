Domenica a Colle Alta torna “Bada che Gota”

Un antico salume prodotto soltanto a Colle di Val d’Elsa, oltre venti ristoranti chiamati a interpretarlo e un’intera giornata dedicata al gusto, all’artigianato e alla scoperta della città. Domenica 4 ottobre torna “Bada che Gota”, il festival dedicato alla Gota Cotta di Colle e alle eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio. Dalle ore 11 le vie di Colle Alta, comprese tra Piazza Duomo e il Baluardo, diventeranno un grande itinerario del gusto. Il pubblico potrà incontrare cuochi e produttori, assaggiare preparazioni tradizionali e scoprire interpretazioni contemporanee della Gota Cotta. L’evento, giunto alla quarta edizione, è organizzato dal Comune di Colle di Val d’Elsa insieme ad APS Equilibrio e alla Pro Loco, con la collaborazione dei macellai di Colle. Saranno presenti oltre venti ristoranti provenienti da Colle di Val d’Elsa e da altre città toscane, tra cui Firenze, Poggibonsi e San Gimignano. Tra i protagonisti figurano Arnolfo, ristorante due stelle Michelin di Colle di Val d’Elsa, e La Leggenda dei Frati di Firenze.

Accanto ai piatti dedicati alla Gota Cotta non mancheranno altre proposte gastronomiche, comprese alternative senza glutine, senza lattosio, vegetariane e vegane. Cantine, birrifici artigianali e cocktail point accompagneranno il percorso. Le degustazioni potranno essere acquistate attraverso i token disponibili nei punti cassa allestiti lungo il centro storico. Il festival racconterà Colle anche attraverso il cristallo. In Piazza Duomo, lo stand RCR offrirà la possibilità di personalizzare i bicchieri realizzati per Bada che Gota. Dalle ore 15.30 alle 19.30, al Fornino, il pubblico potrà inoltre assistere alla lavorazione dal vivo dei maestri artigiani del cristallo, grazie alla collaborazione della Pro Loco.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 ci sarà il primo contest dedicato alla Torta all’Acqua di Colle di Val d’Elsa, in programma alle ore 16 sulla Terrazza delle Ancelle. Ristoratori, pasticceri, fornai e titolari di bar partiranno dalla stessa ricetta tradizionale per proporne una propria interpretazione attraverso farciture, creme, frutta, elementi croccanti e decorazioni. Nel pomeriggio aprirà per la prima volta all’interno del percorso anche il Giardino delle Arti di Palazzo Pretorio, che ospiterà un’area chill e un DJ set. Musica e intrattenimento accompagneranno tutta la giornata, mentre per i più piccoli saranno proposte attività e animazione a cura dell’associazione La Scossa.