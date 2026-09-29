“Tra Borghi e Cantine”, l’autunno nel piatto parte dall’Amiata

Pronti, via, la carovana di Tra Borghi e Cantine inizia giovedì 1 ottobre. Si parte da Abbadia San Salvatore con Senape Trattoria Contemporanea, una proposta culinaria tra tradizione e contemporaneità, la degustazione del Montecucco Docg e su La Dolce Strada la Pasticceria Corsini con i suoi Panforti e Ricciarelli di Siena Igp.

Così inizia l’ottava edizione di Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il gusto. Nove appuntamenti in questo autunno 2026 per scoprire “l’autunno nel piatto”, tra sud, centro e nord della provincia di Siena, nei borghi storici, dove la cucina, il gusto prendono vita. E raccontano la storia, incontrandosi con le denominazioni Doc o Docg che si estendono sul territorio. La formula non cambia: un appuntamento a settimana il giovedì alle 20.30, ristorante, borgo, cantina si uniscono per proporre al meglio la propria personale interpretazione di un tema. Una giuria vota e il premio verrà consegnato durante Wine&Siena 2027, il prossimo mese di gennaio. Tutta la carovana di Tra Borghi e Cantine, i vini scelti e le sue proposte, infatti portano dritto verso il primo grande evento dedicato al vino italiano che si svolge a Siena. Anche quest’anno protagonisti Coripanf e Panforte e Ricciarelli di Siena Igp che si potranno scoprire sulle tavole dei diversi appuntamenti.

Il menù del 1 ottobre. I piatti di Senape Trattoria Contemporanea saranno accompagnati dai vini Montecucco Docg di Piandibugnano. Per antipasto, Cavolo Cappuccio, crema di piselli alla brace, mayo alle fave e olio al cipollotto. Insieme, Il Piccolo Rosato Toscana Igt Rosato Piandibugnano. Come primo, Tortellone Mazzafegato, Finocchietto Liquirizia insieme al Piccolo Sangiovese Toscana Igt Rosso Piandibugnano. Come secondo piatto, Cervo con purè di porcini e lamponi accompagnato da l’Erpico Montecucco Sangiovese Docg Riserva. E come dessert, Ricciarelli e Panforte di Siena Igp Corsini Pasticcerie

Tutto il cartellone di Tra Borghi e Cantine. L’8 ottobre ci si sposta ad Asciano da Osteria la Pievina, i suoi piatti si incontrano con Lambardi Az Agr. Canalicchio Di Sotto, Brunello di Montalcino Docg con “Incroci del Gusto”. Qui su La Dolce Strada ci sarà L’Officina dei Dolci con Panforte e Ricciarelli Igp Siena. Il 15 ottobre appuntamento a San Gimignano, tra le Torri si assaggeranno le proposte del Ristorante il Pino accompagnate dai vini di Collina Dei Venti, Vernaccia Di San Gimignano Docg, sui “Sentieri del Gusto”. La Dolce Strada ci porta ad incontrare Masoni Pietro srl. Il 22 ottobre, invece, tutta la carovana si sposta verso sud, a Bettolle, dal Ristorante Redaelli che presenta i suoi piatti con la Cantina Le Bertille e i suoi vini Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”. La Dolce Strada invece ci presenta le proposte di Dolci Senesi srl. Il 29 ottobre di nuovo virata e si va a nord, a Poggibonsi, a Ristolio dove i piatti al sapore d’autunno saranno accompagnati dai vini di Fattoria le Fonti, Chianti Classico Docg sui “Sentieri del Gusto”, mentre La Dolce Strada scopri l’igp ci fa incontrare Masoni Pietro e i suoi Igp di Siena, Panforte e Ricciarelli. Nuovo giovedì, nuova direzione e il 5 novembre la destinazione è Rapolano Terme con l’Osteria Il Granaio e “Fuori Sentiero” i vini dell’Azienda Agricola Casagori di Pienza Igt. Sulla Dolce Strada in questo caso incontreremo La Fabbrica del Panforte. Il 12 novembre, invece, l’appuntamento è all’Osteria Bottega dell’Abate a Monteriggioni con i vini del Podere Casetto Chianti Classico Docg sui “Sentieri del Gusto”, La Dolce Strada ci accompagna alla Pasticceria Sinatti. Il 19 novembre, rotta di nuovo a sud con il Ristorante Betulia, a Bettolle, e i vini della Cantina Crociani, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, mentre sulla Dolce Strada si trova La Fabbrica del Panforte. Ultimo appuntamento il 26 novembre, all’Osteria del Conte di Montepulciano con i vini della Cantina Contucci, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, e la Dolce Strada invece ci fa scoprire i prodotti Igp di Siena di Fiore Siena 1827.

Il cartellone è un progetto di Confcommercio Siena – Cat Confcommercio, la Camera di Commercio Arezzo-Siena e Vetrina Toscana, ovvero il progetto della Regione Toscana e di Unioncamere Toscana nato per promuovere il turismo enogastronomico, valorizzando i prodotti tipici, i ristoranti, le botteghe e i produttori locali in un’ottica di sostenibilità e filiera corta. Gli appuntamenti hanno la collaborazione di Fisar Siena Valdelsa, Fisar Valdichiana, l’Istituto alberghiero Artusi, l’Istituto di Istruzione Superiore Ricasoli di Siena, Coripanf, cioè il Comitato per la Promozione delle IGP Ricciarelli di Siena e Panforte di Siena, e la Città del Cristallo. Insieme a Borghi e Cantine torna “La Dolce Strada, trova l’Igp”, momenti in cui il menù e i piatti prescelti si incontrano con Ricciarelli, Panforte di Siena Igp o vini di altri territori, insomma i valori della ristorazione, i profumi e i sapori dei vini, l’autunno si sommano e incrociano con tipicità e qualità.

Per informazioni si può consultare il sito www.borghiecantine.it e la pagina fb Confcommercio (Siena). Quest’anno le singole tappe saranno seguite passo passo grazie alla collaborazione con l’influencer Valentina Papandrea, Vino Tacchi e Sushi, e dalla pagina you tube Borghi e Cantine https://www.youtube.com/channel/UC21JqS2oHEAPGQ2w7Fww7xw. Per prenotazioni occorre contattare le singole strutture di ristorazione.