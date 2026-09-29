San Gimignano, l’Ufficio di Prossimità avvicina la giustizia ai cittadini

Avvicinare i servizi della giustizia ai cittadini offrendo assistenza gratuita per una serie di pratiche sul territorio, senza la necessità di recarsi direttamente in Tribunale. È l’obiettivo dell’Ufficio di Prossimità, servizio al centro di un recente convegno organizzato a Firenze dalla Regione Toscana per fare il punto a livello regionale e presente da alcuni anni anche a San Gimignano, nei locali del centro polifunzionale “Il Bagolaro” con la gestione della FTSA, Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. A Firenze l’amministrazione comunale di San Gimignano è stata rappresentata dall’assessore all’innovazione Gianni Bartalini.

La rete toscana degli Uffici di Prossimità conta 30 sportelli in 76 Comuni. A San Gimignano il servizio è attivo dal 2024 e anche nel corso del 2026 sta rappresentando un presidio a disposizione della cittadinanza. Da gennaio a oggi sono stati incontrati individualmente 21 cittadini, sono state gestite 20 telefonate informative e sono stati effettuati 7 depositi al Tribunale.

“L’Ufficio di Prossimità – affermano il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, e l’assessore all’innovazione, Gianni Bartalini – avvicina concretamente le istituzioni ai cittadini e permette loro di trovare sul territorio un punto di riferimento per affrontare pratiche spesso complesse evitando spostamenti, quando possibile, e semplificando l’accesso ai servizi della giustizia. I dati dei primi anni di attività e dei mesi del 2026 confermano l’utilità di questo presidio e ci spingono a farlo conoscere sempre di più alla nostra comunità.

Oltre alla semplificazione burocratica e all’accesso facilitato alla giustizia, l’Ufficio di Prossimità riveste un valore sociale fondamentale per il territorio. “Questo servizio – aggiunge Daniela Morbis, assessora alle politiche sociali di San Gimignano – si configura come un vero e proprio punto d’ascolto e di prossimità umana, capace di intercettare e supportare le situazioni di fragilità, isolamento o difficoltà economica. Grazie alla stretta sinergia con la rete dei servizi sociali della FTSA, lo sportello non offre soltanto un aiuto tecnico nella compilazione degli atti o nella gestione delle pratiche di volontaria giurisdizione, come nel caso dell’amministrazione di sostegno, ma garantisce anche un presidio di inclusione e vicinanza concreta, orientando i cittadini e offrendo risposte qualificate a tutela dei diritti delle persone più vulnerabili e delle loro famiglie”.

L’Ufficio di Prossimità di San Gimignano presso il centro polifunzionale “Il Bagolaro” è attivo il martedì dalle ore 15 alle 17 e il mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 esclusivamente su appuntamento, contattando il numero 333-4901254 o scrivendo a [email protected]. Attraverso l’Ufficio di Prossimità è possibile ricevere assistenza gratuita per le pratiche giudiziarie e di volontaria giurisdizione che non necessitano l’intervento di un legale, inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno, richiedere autorizzazioni al giudice tutelare, ricevere supporto nella compilazione della modulistica degli uffici giudiziari e ottenere consulenza sugli istituti di protezione giuridica e sugli altri servizi di volontaria giurisdizione che non richiedono l’assistenza di un avvocato.