L’Eroica 2026, modifiche alla viabilità a Siena il 3 e 4 ottobre

In occasione dello svolgimento della manifestazione ciclistica non competitiva “L’Eroica di Gaiole in Chianti” 2026, in programma nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre, la Polizia Locale di Siena ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare nel centro storico e lungo le strade del territorio comunale interessate dal passaggio dei partecipanti. I provvedimenti sono finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e la pubblica incolumità.

Le prime modifiche scatteranno dalle ore 8 di venerdì 2 ottobre alle ore 10 di lunedì 5 ottobre, quando in piazza del Mercato, nel tratto prospiciente e compreso tra i numeri civici 22 e 25, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, per consentire l’eventuale posizionamento di due bagni chimici a servizio dell’organizzazione.

Nel cuore del centro storico, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre, saranno interessati in particolare Piazza del Campo, nel tratto compreso tra via Giovanni Dupré e via Rinaldini, via del Porrione e via Rinaldini. In queste strade sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta, con esclusione dei mezzi impegnati nell’evento, dalle ore 3 alle ore 12 di sabato 3 ottobre e dalle ore 6 alle ore 12.30 di domenica 4 ottobre, per permettere il posizionamento delle strutture di servizio. Negli stessi tratti sarà inoltre istituito il divieto di transito, con momentanee interruzioni della circolazione, dalle ore 5 alle ore 12 di sabato 3 ottobre e dalle ore 7.30 alle ore 12.30 di domenica 4 ottobre. Potranno transitare esclusivamente i partecipanti alla manifestazione e i veicoli accreditati al seguito dell’evento. Durante il passaggio dei ciclisti sarà inoltre sospesa temporaneamente l’efficacia delle occupazioni di suolo pubblico presenti lungo i tratti interessati.

Per i veicoli provenienti dal Casato di Sotto sarà previsto l’obbligo di svolta a destra in direzione di via Giovanni Duprè. I mezzi di Sei Toscana impegnati nella raccolta dei rifiuti urbani e quelli destinati allo scarico delle merci nell’anello superiore di Piazza del Campo potranno invece transitare, fino alla materiale chiusura necessaria al passaggio della manifestazione, in regime di doppio senso di circolazione, con ingresso e uscita dal lato del Casato di Sotto e obbligo di proseguire verso via Giovanni Duprè.

Ulteriori modifiche interesseranno la viabilità extraurbana. Dalle ore 6 alle ore 12 di sabato 3 ottobre e dalle ore 8 alle ore 12.30 di domenica 4 ottobre saranno previste brevi e momentanee interruzioni della circolazione sulla strada statale 2 Cassia Sud, nel primo tratto di accesso al civico 262/A, e sulla strada provinciale 34/b di Murlo, denominata Strada di Radi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Cassia Sud e il confine del Comune di Siena, individuato in corrispondenza del ponte sul torrente Tressa.

All’interno del territorio comunale il percorso coinvolgerà inoltre strada di Montechiaro, strada di Pieve al Bozzone, strada regionale 73 Levante, via Girolamo Gigli, via Enea Silvio Piccolomini, via Roma, via di Pantaneto, Banchi di Sotto, Piazza del Campo, via del Porrione, via di San Martino, via delle Cantine, nuovamente via Roma e via Enea Silvio Piccolomini, la strada statale 2 Cassia Sud e la strada provinciale 34/b. Il tracciato tiene conto anche delle variazioni introdotte nel centro storico in relazione ai festeggiamenti della Nobile Contrada del Nicchio.

In particolare, durante i periodi di sospensione temporanea della circolazione sulla strada provinciale 34/b, nel tratto tra Colle Malamerenda e località Radi, sarà vietato il transito dei veicoli non al seguito della manifestazione in entrambi i sensi di marcia. Sarà inoltre vietato immettersi sul percorso interessato dal passaggio dei partecipanti e tutti i veicoli provenienti da strade o aree laterali dovranno arrestarsi prima di impegnare il tratto, attenendosi alle indicazioni degli organi di vigilanza e del personale dell’organizzazione. Nello stesso periodo anche i pedoni non potranno attraversare la carreggiata. Restano esclusi da tali limitazioni i mezzi di polizia, antincendio, pronto soccorso e quelli espressamente autorizzati.

L’ordinanza prevede inoltre il presidio delle intersezioni e degli accessi privati lungo il percorso, l’intensificazione della vigilanza e, ove possibile, la garanzia del transito in sicurezza per residenti, frontisti, dipendenti e ospiti delle strutture ricettive. L’organizzazione dovrà inoltre garantire un adeguato servizio di assistenza e informazione agli utenti della strada e gli enti proprietari delle strade interessate provvederanno alla predisposizione della necessaria segnaletica per informare della sospensione temporanea della circolazione.