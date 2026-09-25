Sciopero del 2 ottobre all’Aou Senese: possibili disagi

Possibili disagi per gli utenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, nella giornata di venerdì 2 ottobre, a causa dello sciopero plurisettoriale di tutto il personale indetto da CSLE. Lo sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti.

L’Aou Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.