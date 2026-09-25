Green Game arriva a Siena: in classe la sfida per l’ambiente!

Prende ufficialmente il via la 14ª edizione di Green Game, il percorso di formazione didattica che porta nelle scuole italiane i temi dell’economia circolare e della raccolta differenziata, attraverso attività interattive di approfondimento e confronto.

L’iniziativa, completamente gratuita per le scuole, è promossa dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi: BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE E RICREA, enti no profit che si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata.

«Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale per costruire il domani», spiegano in una nota congiunta i Consorzi promotori. «In un panorama in cui la gestione dei rifiuti è in continuo miglioramento, grazie al progetto Green Game stiamo orientando la comunità verso i traguardi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030».

Il contest si rivolge agli Istituti Secondari di II grado e prevede un doppio binario: un tour in presenza che toccherà tutta la meravigliosa terra di Dante, la Toscana e un calendario di appuntamenti in modalità digitale per il resto d’Italia, per migliaia di ragazze e ragazzi pronti alla sfida a favore dell’ambiente.

Il tour di Green Game in Toscana approderà anche nelle scuole della provincia di Siena. L’attività didattica prevede una sessione di approfondimento guidata dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime (l’agenzia di produzione e divulgazione del format), per poi concludersi con una sfida a quiz interattiva tra le classi. Il percorso toscano culminerà poi in un grande evento finale regionale, durante il quale saranno decretate le classi vincitrici e le scuole che conquisteranno l’accesso alla Finalissima Nazionale di Green Game. Nell’ultima finale nazionale di Roma sono stati oltre 3.000 gli studenti e le studentesse arrivati da tutta Italia per prendere parte all’evento, che ha visto trionfare l’ISIS “Valceresio” di Bisuschio (VA), oggi istituto campione nazionale in carica.

Chi raccoglierà il testimone e diventerà Campione Nazionale di Green Game 2027?

Green Game gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le iscrizioni sono aperte!

Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul portale ufficiale greengame.it e sulle pagine social Facebook e Instagram del progetto.