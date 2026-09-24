Incidente sul lavoro a Chiusi: grave 25enne

Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 11.38 di oggi, giovedì 24 settembre, per un incidente sul lavoro avvenuto sulla in via Oslavia a Chiusi Scalo.
Un uomo di 25 anni, rimasto ferito per cause al momento imprecisate, è stato trasportato in codice 2 (gravi condizioni) al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.
Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono intervenuti l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme e l’elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 2.
Presenti le forze dell’ordine ed il personale del Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per accertare le modalità dell’accaduto.